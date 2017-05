¿Acaso vos lo vas a mantener?

Ya que felicite a las mamas amigas y familiares, y a las que somos mamas, o maternizamos, a los demás, nos felicitan por todos lados, y hasta nos ofrecen en el feiz, hasta maternizar una orquídea por 15 dólares. Aprovecho la festividad, para saludar a las valientes, que reconocieron que no quieren ser se mamas. Porque no quieren, porque no le da la gana criar a una personita solo para que la atienda y acompañe (criando una damita de compañía) cuando esté vieja, porque se preparó para que el sexo de una noche no se convierta en embarazo y abandono. Felicito a aquellas que responden ¿Acaso vos lo vas a mantener?, cuando alguien le pregunta, o acusa, ¿cuándo vas a tener hijos?

No es necesario ser madre para ser mujer, ni persona. No te garantiza que alguien se va a hacer cargo de vos como la gente te dice. Hace unas semanas un hombre con tres hijos fue abandonado en una calle céntrica de León y no supe por qué. Así que motivos egoístas para tener hijos no valen ni para ellos, ni para nosotras.

Hay que ahorrar o invertir, para tener de qué, o con qué morirse. Los hijos no sustituyen la seguridad social. Mientras el Estado no garantice nuestras pensiones, habrá que construir piezas, como hacían las señoras, de cuando yo era niña, y las aquilataban para tener de que vivir. En otros lados las mujeres tienen ahorros para pagarse un buen asilo privado, como hotel, o un apartamento con facilidades para la tercera edad, o repartitos cerca de las amigas.

Carmen Diana Deer, dice que, a falta de tener seguridad social que te de pensión o medicinas, ser propietaria de una casa resuelve la vejez. Así alguien habrá que quiera cuidarte para que le heredes la casa. Pues nada de compulsión por reproducirse, si una no quiere, si le llena de satisfacción triunfar en una carrera, la política, o simplemente no quiere cargar al planeta más personas, cuando lo que se vislumbra son desgracias por cambio climático, gobiernos estúpidos que nos llevan a la guerra, o que permiten se mate a las mujeres como moscas. Basta de negatividades.

Felicidades tías solteras envidiables, mamas chanchonas, mamas de gatitos y perritas, de su jardín, de sus libros, de su carrera. FELICIDADES porque somos mujeres, y que el consumismo cochino no se nos introduzca en nuestras almas con sus anuncios que culpabilizan. Que el comercio se meta, por salva sea la parte, todas las cosas tontas que dicen. Amigas, coman el queque de su mama, si la tienen, el de sus hermanas, si las tienen, y siéntanse bien porque tienen criterio propio, y no necesitan reproducirse, si no quieren. Hay personas que no nacieron para ser mamas, y esto es mejor para los que no nacerán, el mundo y ustedes.