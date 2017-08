El BCN está minando la credibilidad de las estadísticas

El Banco Central, el Inide y su “Informe de Vivienda” y de “Necesidades básicas insatisfechas

Adolfo Acevedo

22 de Agosto 2017

El BCN y el INIDE (el BCN esta interviniendo ¨ad-hoc¨, es decir sin base legal alguna, al INIDE) han dado a conocer un ¨Informe de Vivienda¨ y otro de ¨Necesidades Básicas Insatisfechas¨ basados, supuestamente, en la Encuesta Continua de Hogares.

Pero como usted sabe, la ¨Encuesta Continua de Hogares¨ (Trimestral) del INIDE, se especializa en dar seguimiento al mercado laboral, esto es, a la situación del empleo y los ingresos laborales.

Como tal, las preguntas de la Encuesta se orientan a indagar si las personas miembros del hogar trabajaron o no la semana anterior, si no trabajaron porqué razones, cuantas horas trabajaron, en qué calidad – según categoría ocupacional -, en su actividad laboral principal o secundaria, para quien trabajaron, el número de personas que trabajan en el lugar donde laboran, ubicación del lugar donde trabajan – finca, empresa, la propia vivienda, vendedor ambulante-, entre otras preguntas relativas al empleo, así como un conjunto de preguntas relacionadas con los ingresos laborales.

La Encuesta Continua no contempla, en lo absoluto, pregunta alguna relacionada con el tipo de vivienda, con los materiales de la vivienda (material del techo, del piso, etc), tipo de tenencia de la vivienda, acceso a agua y fuente de abastecimiento de la misma, tipo de excusado, tipo de servicio higiénico, forma de eliminación de la basura, etc.

Tengo las bases de datos de la Encuesta Continua de Hogares hasta el IV Trimestre de 2012, cuando se dejaron de publicar, y, consistente con su especialización en el mercado laboral, no contienen información relativa a las condiciones de la vivienda que hemos mencionado.

Estoy compartiendo también como attach la Boleta de la Encuesta Continua de Hogares para que usted pueda verificar las preguntas que conlleva esta Encuesta, y pueda verificar lo que digo.

El BCN-INIDE podían haber publicado un ¨informe de Vivienda¨ y de Necesidades Básicas Insatisfechas¨ , en base a las Encuestas de Medición del Nivel de Vida (EMNV) de 2009, 2014 y 2016-previa publicación de las bases de datos de esta última. Esta si es una Encuesta especializada en las condiciones de vida, incluyendo vivienda y otras necesidades fundamentales. Esta es la Encuesta cuyas bases de datos se procesa por parte del Banco Mundial, CEPAL, CEDLAC, etc, para sus informes sobre Nicaragua.

De estas, publicó la base de datos de la EMNV 2009 y 2014. El Documento reciente del Banco Mundial que compartimos recientemente se basa en el procesamiento de estas bases de datos. Luego, el Banco Central y el INIDE dieron a conocer un ¨informe¨ de la EMNV 2016, pero no se publicaron las bases de datos.

Pero ahora nos aparecen diciendo que sus ¨informes¨ sobre Vivienda y Necesidades Básicas Insatisfechas se basan en la Encuesta Continua de Hogares, que no está relacionada en lo absoluto con la medición de indicadores relacionados a Vivienda y Necesidades Básicas Insatisfechas, sino, estrictamente, como hemos dicho, con la situación del empleo y los ingresos laborales.

El BCN, que controla de manera ¨ad-hoc¨ al INIDE, no solo está dando muestras de una creciente subordinación política, sino que está ejecutando acciones que tienden a minar, cada vez más, y de manera cada vez más grave, su credibilidad.