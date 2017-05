Caruna ofrece “rescate” a comerciantes del Mercado Oriental

Financiera ligada al Frente Sandinista dará préstamos a los comerciantes del Mercado Oriental afectados por el incendio del fin de semana

La cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna R. L.), vinculada al Frente Sandinista, ofrecerá créditos a los comerciantes del mercado Oriental que fueron afectados por el incendio del pasado domingo 14 de mayo, que consumió, según información oficial, 208 tramos de la Zona Dos del centro de compras.

Los comerciantes consultados por Confidencial, sin embargo, no saben si el dinero de ese crédito será para la reconstrucción de los tramos o para invertir en nueva mercadería. Tampoco conocen cuál es la suma que recibirán, si será en córdobas o en dólares, y a qué plazo tendrán que pagarlo. Lo único que sí saben es que será un desembolso a cero por ciento de interés.

Jasmine Valle, quien reporta pérdidas mayores a un millón de córdobas, desconoce si el crédito que ofrecerá Caruna será para ella o para la persona a quien le alquilaba el tramo. Asegura que no tiene ningún colchón económico al cual recurrir, y teme que su vida como comerciante dentro del Oriental termine en los próximos días.

“Yo estoy en el aire. Ando todos mis papeles en regla, pero como hay desinformación, no sé qué va a pasar conmigo”, manifestó Valle, quien lamenta la inoperancia de la Policía Nacional, que no le permitió retirar mercadería de su tramo cuando todavía había tiempo, dice.

Desde tempranas horas de la mañana del martes, los comerciantes llegaron al sitio donde estaban sus tramos, para supervisar la demolición que realizaban miembros de la Alcaldía de Managua. Aprovecharon para anotarse en una lista que un trabajador de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) levantaba, no obstante, algunos denunciaron que eran excluidos porque a juicio de este ciudadano, no existían daños en sus tramos.

María Luisa Aguirre, comerciante de ropa, dijo a Confidencial que ella perdió varios sacos de ropa que fueron extraídos de su tramo. Agregó que parte del zinc que cubría su negocio quedó dañado y otra división también tiene desperfectos.

“A mí no me metieron a la lista, estoy luchando para que lo hagan porque yo fui afectada, aquí todos lo saben. No ando aquí de pura gana, perdí ropa, y creo justo que me ayuden. No estamos pidiendo que nos regalen, sino que nos acompañen en este proceso, con esos préstamos”, refirió la afectada.

El trabajador de Commema no quiso responder a los cuestionamientos de Confidencial, y en su lugar un comerciante identificado como Jorge Alberto Toruño, explicó que a todos los afectados se iba a tomar en cuenta y que existirían dos grupos: los que perdieron todo y los que solo tuvieron daños menores en sus tramos y saqueo.

Durante el recorrido que realizó Confidencial en la zona afectada, se constató una fuerte cantidad de oficiales de la Policía Nacional y miembros del Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS), quienes también apuntaban nombres de comerciantes afectados.

Precisamente un miembro del CLS se acercó a preguntar a qué medio de comunicación pertenecíamos. Luego de escuchar que éramos periodistas de la revista Confidencial, un agente policial cuestionó el trabajo que realizábamos y mencionó que no podíamos estar en la zona próxima al incendio, pese a que más temprano, medios oficialistas estuvieron dentro de donde ocurrió el siniestro.

Este miércoles estaba programada una reunión entre los comerciantes afectados del llamado galerón de los abarrotes, Augusto Rivera, gerente general de Commema y Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados de Nicaragua (Acmnic).

La junta en la que se definirían aspectos como la cantidad de dinero que prestará Caruna a los afectados, así como la información sobre la reconstrucción de los tramos, se realizó a puertas cerradas y bajo la premisa de que todo lo que se hablara debía manejarse a lo interno.

“Después te doy una entrevista, es que ahorita no podemos”, dijo Augusto Rivera, gerente de Commema.

Un cortocircuito provocó el incendio

Rosario Murillo, vicepresidenta del gobierno, informó en una de sus habituales intervenciones de mediodía, que el incendio del pasado domingo fue provocado por un cortocircuito en uno de los tramos del galerón de los abarrotes, por uso de conductores eléctricos no adecuados.

“Eso es lo que dicen los peritos de criminalística de investigaciones policiales. Se encuentran algunas personas detenidas y la Policía Nacional brindará conferencia de prensa”, dijo Murillo.

Este martes la Policía Nacional presentó a los medios de comunicación oficialistas a Moisés Isidro Lazo Ramírez, de 45 años, señalado de ser el responsable del incendio. La información policial supone que este hombre realizaba instalaciones eléctricas de forma clandestina a 14 tramos, usando material inadecuado.

El Comisionado General Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, explicó que Lazo Ramírez cobraba 150 córdobas semanales en cada tramo, y que uno de los últimos trabajos fue realizado en el tramo de Gloria Delgadillo, donde ocurrió el cortocircuito que originó el incendio.

El subdirector de la Policía Nacional afirmó que Lazo Ramírez pasaría a la orden del Ministerio Público, bajo los cargos de incendio, estragos y aprovechamiento indebido de fluido eléctrico.

A pesar de los señalamientos de parte de la Policía Nacional, Antonia Castillo, esposa de Lazo Ramírez, aseguró que su cónyuge es inocente de todos esos delitos por los que se le acusa y que su inocencia la pueden probar los mismos comerciantes de la zona.

“Mi esposo no ha hecho nada malo. Él se dedica a andar cuidando tramos y se lo llevaron sin que nos dijeran nada. Ahora lo acusan de eso, pero es mentira, aquí todos saben que mi esposo es honrado, que no anda haciendo esas cosas ilegales. Yo solo quiero que lo liberen, no es culpable de nada”, dijo entre llantos Castillo.

Castillo aseguró que no permitirá que se cometa una injusticia con su esposo y mencionó que tiene el apoyo de sus compañeros de trabajo y demás comerciantes del Oriental.

La mañana del miércoles, varios comerciantes afectados por el incendio, realizaron una protesta para denunciar que la detención de Lazo Ramírez era una injusticia, pues los delitos eran un “invento” de todos los altos mandos.

Marta Lazo, hermana del supuesto culpable del incendio, dijo que su familiar fue detenido con engaños y que el trato que le han dado es el de “un perro”. Agregó que durante todo el incendio, Lazo Ramírez, ayudó a apagar el fuego y no se escondió en ningún momento.

“Mi hermano se ganaba la vida honradamente. Si le pedían que hiciera un trabajo de carpintería lo hacía, pero eso de hacer conexiones ilegales, eso nunca lo hizo, y aquí todos lo saben. Nosotros pedimos justicia y liberación para él”, manifestó la hermana del detenido.

“Hay que ser sinceros, el incendio no fue por un cortocircuito, fue por una vela que quedó encendida, no sé de dónde sacan eso las autoridades. Pero es cierto que hay conexiones ilegales. Aquí todos estamos ilegales y es culpa de Unión Fenosa que no supervisa nada”, refirió un protestante que prefirió omitir su nombre.

La misma persona confió a Confidencial que ha visto a grupos de Unión Fenosa realizando conexiones ilegales que son pagadas por grandes comerciantes. “Pero a esos no les hacen nada, aquí estamos así, todos ilegales”, confesó.

Desde el miércoles cuadrillas subcontratadas por Unión Fenosa ingresaron al mercado para supervisar las conexiones dentro del centro de compras. Un técnico dijo a Confidencial que el trabajo durará varios días y que van a eliminar esas conexiones ilegales.

Anuncian reordenamiento

A pesar de la magnitud del incendio y los estragos que ocasionó a muchos tramos de la zona dos del mercado Oriental, Deysi Torres, alcaldesa de Managua, todavía no ha visitado la zona afectada y los mismos comerciantes aseguraron que la única cara visible es la de Fidel Moreno, secretario de la comuna.

“Aquí solo vino Fidel, ella no ha venido. Bueno, es que ya sabemos quién es el alcalde aquí. Lo bueno es que nos están ayudando”, opinó un ciudadano que no quiso brindar su nombre.

Moreno detalló durante una visita a los comerciantes afectados por el incendio, que la actividad comercial en esa zona estará paralizada de forma indefinida mientras retiran todos los escombros de los tramos. Afirmó que van a despejar los principales accesos al Oriental y lo primero que harán para lograr tal meta, es un reordenamiento en el lugar.

El secretario municipal agregó que también se reconstruirá el galerón afectado (de abarrotes), pero no en este momento, pues todavía se encuentran en labores de “escombreo”, en una zona que tendrán que demoler con maquinaria pesada.

“Lo vamos a hacer en condiciones muy complejas, el peligro es que colapse y pueda caer hacia afuera y afectar algunos tramos, entonces hay que tener mucho cuidado, sabemos que no hay tiempo, hay que hacerlo rápido”, consideró Moreno, quien es la principal figura que está tras la comisión interinstitucional que se encarga de brindar respuesta a los afectados por el incendio.

Otra medida anunciada por el gobierno fue la liberación de accesos como el de la Casa Ricardo Morales Avilés-Gancho de Caminos-El Novillo-La Caimana; Casa de los Encajes-Semáforos de Ciudad Jardín; Iglesia El Calvario y el sector de Ropa Usame.

Por el momento, la actividad comercial en el sector donde ocurrió el incendio está paralizada de forma indefinida. Los comerciantes esperan que pronto todo vuelva a la normalidad, aunque no son optimistas.

También hubo incendio en el Huembes

Mientras la situación en el mercado Oriental está avanzando para regresar a la normalidad, la mañana de este martes seis tramos del mercado Roberto Huembes, en Managua, quedaron calcinados, a causa de un incendio que se originó en la madrugada del mismo día.

Los seis tramos que se quemaron están ubicados en el sector Plaza Ana María, un lugar donde se vende detergentes, útiles escolares, ropa usada.

Afortunadamente el fuego pudo ser controlado por la Dirección General de Bomberos, sin embargo, todavía se desconocen las causas que originaron el incendio. Los comerciantes afectados tuvieron una reunión en Commema, por la tarde, con el objetivo de conocer qué ayuda recibirían para enfrentar este problema.

