Divorcio entre el decir y el ser

Para la MUD, “Democracia” es el apellido que le dan al sistema político que privilegia a oligarcas, terratenientes y capitalistas importadores

Onofre Guevara López

24 de octubre 2017

“Los partidos democráticos de la MUD”

En verdad, son restos de viejos partidos oligárquicos, con un liderazgo entrenado en el ejercicio corrupto de un poder obsecuente con los intereses de las petroleras norteamericanas. Cumplidores fieles de los ajustes económicos del FMI, tenían un ejército represivo del movimiento social obrero-campesino y protector del sistema oligárquico. La salud educación y vivienda para los trabajadores, nunca les interesó. Y los nuevos partidos, son hijos de los partidos de papá, nietos de la corrupción.

“La lucha de la MUD por la democracia”

“Democracia” es el apellido que le dan al sistema político que privilegia a oligarcas, terratenientes, capitalistas importadores y especuladores financieros. “Democracia” para estos sectores es la formalidad de hacer elecciones en las que se alternan los partidos en el poder, comprometidos con ellos y la embajada norteamericana. Su propaganda electoral es mentirosa y costosa, durante la cual ofrecen de todo, porque saben que no van a cumplir nada.

“La MUD lucha contra la dictadura”

Para ese grupo de partidos, la “dictadura” llegó con el triunfo electoral arrollador de Hugo Chávez (1998), un ex coronel que se rebeló contra la misión que la oligarquía le había asignado al ejército. Chávez comenzó un proceso de transformaciones sociales inéditas, de las cuales se apropió el pueblo, consciente de que eran suyas por derecho propio y un apoyo para alcanzar otras conquistas sociales que siempre le habían hurtado. En el 2002, los políticos que hoy integran la MUD le dieron de puntapiés a la voluntad electoral del pueblo, y en pocas horas sus oficiales reaccionarios del ejército secuestraron a Chávez, se tomaron con violencia Miraflores, derogaron la Constitución, destituyeron al gobierno y nombraron uno nuevo, cuyos miembros salieron en desbandada apenas supieron que el pueblo había rescatado a Chávez.

“Piden sanciones contra Maduro”

Bajo ese rótulo se oculta la actividad de la derecha internacional, coordinada por gobiernos yanquis a través de la OEA, su real objetivo: “resolver lo de Maduro” con sanciones, y como no funcionan, amenazan con una agresión armada. A este esquema ya le están saliendo canas. Pero la MUD insiste, porque no tienen otro palo en el que ahorcarse. Fracasó en el 2002, y siguió fracasando antes y después de la muerte de Chávez. Reanimó el 2014 su violencia y demandó por su linda clase la salida de Maduro, pero para la MUD…nada había madurado. Lo comprobaron con su fracasado plan violento.

“Pasan de cien los muertos por la represión”

Volvieron a la carga con más violencia en las calles. Inauguraron el estilo fascista de quemar vivas a personas identificadas con la revolución, y –con método goebeleano—, el ejército mediático transnacional repite la mentira de que todos los muertos fueron causados por “la represión chavista”. Previo, durante y después de esta violencia, la MUD ha contado con la cooperación del gran capital con sabotajes a la producción, la circulación y la especulación con precios de los productos de consumo. Fácil le resulta, porque la gran burguesía aún es dueña de las cadenas de distribución.

“Venezuela con escasez y hambre”

Esconden el pan con una mano y con la otra tiran la piedra. Lo que han ocultado las transnacionales de las noticias y sus repetidoras, es que los esfuerzos del gobierno y del pueblo organizado está contrarrestando con éxito la guerra económica. Y otro dato importante ocultado: que en medio de la crisis se emprendió la sustitución del esquema de la economía capitalista históricamente basada en el ingreso petrolero, con la diversificación productiva para tener mejor abastecimiento y otras fuentes de ingresos. Pero antes de que el nuevo esquema produjera sus frutos, en el 2015 se efectuaron las elecciones parlamentarias. Fue para la derecha como sacarse la lotería comprada con chantajes y engaños, como prometiendo que el nuevo parlamente acabaría con la escasez y el hambre. Un amplio sector del pueblo cayó en la trampa: le dio la mayoría parlamentaria a la MUD.

“El chavismo no dejó funcionar a nuevo parlamento”

Con este y similares slogans se tergiversan los hechos. La MUD, con angurria por el poder e ilusionada con su victoria, perdió el norte (no donde queda Washington) de su táctica política. Se olvidó de su promesa electoral de acabar con el hambre y la escasez, aceleró el chantaje económico y desde el primer día que tomaron posesión de la Asamblea, su Presidente confesó que su tarea era derrocar a Maduro en seis meses. El odio de clase los cegó. No vieron que tan legítima era su Asamblea Nacional como el Presidente de la república, porque ambos habían sido elegidos por la mayoría del voto popular, reconocidos y confirmados por el mismo Consejo Nacional Electoral. Ante ese acto de sedición, otra institución competente del Estado, puso las cosas en su lugar. Simplemente.

“Niegan legalidad de Asamblea Nacional Constituyente”

Nada nuevo bajo el Sol. Pero, para su mal, han ocultado el origen y efecto más trascedente de la elección de la Asamblea Constituyente: que pese a todos los sabotajes y amenazas, la población se desbordó para depositar más de diez millones de votos, por una justa causa: rechazar la violencia y darle chance a la paz. Y que lo lograron, no lo afirmamos nosotros, sino la realidad: automáticamente, se paró la violencia callejera. Los líderes de la MUD, sorprendidos repitieron “fraude”, pero sus operarios de la violencia sí recibieron el mensaje: el pueblo venezolano, incluso el no chavista, está harto de su violencia.

“La Iniciativa Democrática de España y América”

Casi un chiste cruel, porque la urticaria de Mariano Rajoy por el clamor de independencia de Cataluña no puede ni rascársela, pero en su “iniciativa” está representada por el fascista José Aznar. Otro hecho tragicínico de Rajoy: antes bendijo al ridículo referéndum que montó la MUD, pero mandó a la Guardia Civil franquista a vapulear catalanes para que no votaran en el referéndum convocado por su gobierno regional. De los ex presidentes acompañantes de la “Idea” franquista, solo hay que recordar que solo le andan haciendo mandados extras a Estados Unidos, después de haberle servido tan fielmente desde sus cipayos gobiernos.

“Grupo de Lima busca opciones”

Ante la debacle política de la MUD, desde el exterior se sigue soplando el fuego. Este grupejo de los mismos países mandaderos, creado en el Perú insolvente con sus problemas sociales, ya había fracasado en su intento de contar con el aval de todos los miembros de la OEA. Este grupejo y los de “Idea”, siguen con sus ilusiones reñidas con la realidad. Empezaron calificando de “ilegal” la convocatoria de la Asamblea Constituyente, omitiendo el artículo 348 constitucional, que pone por delante de la Asamblea Nacional y de otras dos instituciones con derecho a convocarla, al “Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros…” Así se hizo. Y la votación masiva del 31 de julio de 2017, es su mejor fuente de legitimidad.

“Opositores se doblan ante Asamblea de Maduro”

No. Los cinco gobernadores, más de AD que de la MUD, se rinden, o se rendirán, ante la Asamblea Constituyente. Así corregirán el infantilismo de haberle negado su legitimidad, y después aceptar su convocatoria a las elecciones regionales del 15 de octubre. Pues recuérdese que su convocatoria dejó sin vigencia la convocatoria de Maduro, que había señalado esas elecciones para el próximo diciembre.

El trecho, más que enorme, es abismal, ¿verdad?