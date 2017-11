En Vivo: Jornada #Municipales2017

Siga nuestra cobertura de las elecciones municipales 2017

5 de noviembre 2017

12:30 p.m: Panorama Electoral presenta primer informe preliminar sobre comicios electorales. Panorama distribuyó 450 observadores en Nicaragua. La falta de acreditación dificultó verificar constitución de mesas electorales, y ellos han recibido denuncias de que se ha reportado intimidación de simpatizantes del FSLN contra otros ciudadanos, que fiscales de algunos partidos no fueron acreditados a última hora en diversos territorios y que en algunos departamentos se estaban trasladando a votantes en vehículos de las alcaldías.

11:54 a.m: “La política es más que votar. Es hora de ejercer la política con conciencia ciudadana. Nicaragua merece algo mejor de lo que está viviendo”, dice en homilía el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez.

11:37 a.m: Los Centros de Votación en Managua siguen con poca presencia de electores. En el Colegio Salvador Mendieta, de la Colonia Centroamérica, las Juntas Receptoras de Votos lucen vacías. Igual en el Colegio Madre del Divino Pastor, de la capital, la ausencia es notoria.

11:29 a.m: Una camioneta de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua -León (UNAN-LEÓN) está a la disposición del partido de Gobierno para trasladar a simpatizantes del FSLN a los centros de votación. Esta fue vista en las afueras de la JRV del Colegio Ermita de Dolores. En el barrio Fundeci, se reportan fallas con las tintas indelebles. “A una joven le aplicaron la tinta y horas después se le había borrado totalmente”, afirma Leo Cárcamo, periodista local. Marianela Flores, candidata a vicealcaldesa de León, declaró a Radio Darío que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no dio acreditaciones a sus fiscales y miembros de JRV.

11:00 a.m: Byron Chamorro, miembro del FAD en Jinotega, reporta que hasta las 11 de la mañana, la cantidad de votantes en el municipio de Jinotega era “extremadamente mínima”. Por su parte, Juan Carlos Arce, del Cenidh en Matagalpa, informa que a varios miembros opositores se les ha impedido la acreditación en los municipios de Pantasma y San Dionisio. “Además de eso ha estado tranquilo y hay una calma relativa”, afirma. En Matagalpa, según Arce, la afluencia de votantes “es mínima”.

10:31 a.m: En Chinandega, algunas Juntas Receptoras de Votos, como la de Monserrat están desiertas. En este departamento hubo descontento por dedazo FSLN. En Granada, también están vacías. Mientras tanto el magistrado Roberto Rivas dice que a las 8:30 a.m. ya habían votado más de 350 mil personas en el país. Sus reportes son reales “no políticos”, aseguró.

09:52 a.m: Antes que llegue Wilfredo Penco, líder de la misión de observación electoral de la OEA, en el Centro de Votación del Colegio Cristo Rey en Managua, han organizado filas de personas, el ritmo de votación es lento y hay gente que no pasa a las JRV a votar, al parecer esperando hasta que llegue Penco.

09:49 a.m: Wilfredo Penco, jefe de la misión de observación de la OEA, en su recorrido por las Juntas Receptoras de Votos ubicadas en el Colegio Cristo Rey de Managua, realizó preguntas genéricas a los presidentes de mesa. “¿Han venido personas en silla de ruedas?, ¿Todo bien en la apertura de las mesas?, ¿Usted de qué partido es?” Luego de observar las JRV, con ausencia de votantes, Penco dijo a los medios de comunicación que la jornada está iniciando y que en un segundo informe podrá dar más detalles del desarrollo de las elecciones.

09:10 a.m: En las primeras dos horas de la jornada electoral; para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales, la afluencia de votantes ha sido mínimo. Algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) han presentados anomalías, los presidentes de mesa y fiscales de partidos opositores no han podido entrar para la instauración de las mesas electorales. En otras zonas, las personas no aparecen en los padrones de mesa, pero sí en los patrones colocados fuera de las JRV.

09: 00 a.m: La candidata a alcaldesa de Managua, la sandinista Reyna Rueda, llamó a la población a participar en las elecciones municipales: “El llamado es a todas las familias, que vengan a cumplir con ese derecho, la participación de todos los ciudadanos es la que define qué es lo que queremos”, dijo Rueda después de votar en la UNI. Rueda afirmó que las familias, en especial las mujeres, llegan tarde a las JRV porque “dejan primero hechos sus quehaceres y después dando gracias a Dios en sus diferentes iglesias”. En las elecciones generales de noviembre pasado la abstención fue notoria, el Consejo Supremo Electoral (CSE) la estableció en 31,8%, mientras que la organización no gubernamental Hagamos Democracia la ubicó en 68%. En 2012 el FSLN ganó 134 municipalidades de 153 posibles.

El Consejo Supremo Electoral (CSE), por su parte, instaló hoy una “lista verde” en los centros de votación, para que las personas que no aparecen en el padrón electoral “activo” puedan votar. La “lista verde” se corresponde con el llamado padrón “pasivo”, compuesto por las personas que no ejercieron su derecho al voto en las últimas dos elecciones, y que son separadas del padrón “activo” bajo la posibilidad de que hayan abandonado el país o estén fallecidas. Según las estadísticas del CSE, el padrón “activo” está compuesto por 3,8 millones de personas en edad de votar, es decir, mayores de 16 años, mientras que el “pasivo” suma al menos medio millón de votantes. Las autoridades del CSE han asegurado que el sistema electoral está en capacidad de recibir los votos de ambos padrones en las 13.069 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 4.309 centros de votación en toda Nicaragua. (EFE)

