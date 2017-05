Trump, el espionaje ruso, y la destitución del director del FBI en Washington

Exdirector CIA: ¿”nos hemos convertido en Nicaragua?”

Ortega y Nicaragua en el radar de los analistas de inteligencia, como ejemplo de abuso de poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a James Comey, el director del FBI, mediante una fulminante misiva que sacudió a la opinión pública norteamericana. La medida ocurre en medio de una investigación sobre la posible influencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado, que culminaron con la llegada del millonario a la Casa Blanca.

En un giro insólito, Trump manifestó que despidió a Comey por la manera en que condujo la investigación de los correos electrónicos de Hilary Clinton, y demandó “el agradecimiento” de los demócratas. En la recta final de la campaña, Comey habría declarado públicamente que el FBI mantenía la investigación sobre Clinton ante la aparición de “nuevos correos electrónicos”. Clinton manifestó hace algunas semanas que estaba convencida que las declaraciones del ahora ex director del FBI socavaron el momentum de su campaña.

Si bien el presidente puede cambiar al director del FBI cuando le plazca, Trump lo hace en medio de una investigación de su propia campaña. La movida puede interpretarse como un intento por obstruir el proceso. Es dudoso que un funcionario nombrado por el mismo presidente, pueda alegar independencia para seguir la investigación. El mismo Trump aprovechó la carta de despido para “agradecer que en tres ocasiones distintas, le informara que él mismo no estaba bajo investigación”, pero procede a despedirlo porque “no puede liderar efectivamente el buró”. Apenas unos días atrás, Comey había solicitado más fondos para las pesquisas sobre el affaire ruso.

La comunidad de expertos en seguridad en EE.UU. observa con estupor los acontecimientos. Algunos comparan a Trump con Richard Nixon. Otros, con Daniel Ortega. El general Michael Hayden, ex director de la CIA y la NSA, sostuvo en una entrevista ante The Cypher Brief que “había miedo en la administración” sobre lo que Comey podía hacer con la investigación rusa. “Estoy tratando de evadir la conclusión de que nos hemos convertido en Nicaragua”, dice Hayden. Trump se pone en evidencia como un autócrata dispuesto a manipular las instituciones para su beneficio. La declaración de Hayden evidencia la percepción de que Nicaragua es un país en que el gobernante maneja a su propia conveniencia las instituciones, en detrimento de las reglas democráticas.

La “nicaraguanización” de Washington, o lo que algunos llaman una nuevo capítulo de ¨House of Cards¨ a la nicaragüense, aludiendo a la serie televisiva sobre las intrigas del poder de la pareja presidencial en Washington que transmite Netflix, se presenta de otras maneras. En una desafortunada coincidencia, al día siguiente de la caida de Comey, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, recibió a su contraparte rusa, Sergey Lavrov, la mañana del miércoles 10 de mayo. Antes de reunirse a puerta cerrada con el presidente Trump, los dos funcionarios se presentaron ante una batería de periodistas para una toma de fotos. Alguien gritó una pregunta a Lavrov: “¿Qué piensa del despido de Comey?”. Lavrov, poco acostumbrado a responder preguntas que no vengan de medios oficialistas, respondió con sorna. “¿Despidieron a Comey? ¿No estás bromeando?”.

Varias personas conectadas con la campaña de Trump se encuentran bajo investigación. El caso más público ha sido el de Michael Flynn, teniente general retirado que fungió como Consejero de Seguridad Nacional, hasta que se hicieron públicas sus relaciones con el Kremlin, Flynn recibió un pago de 40,000 dólares por aparecer en la televisora oficialista de Rusia RT como “experto”, e hizo una aparición en la gala de aniversario del canal.