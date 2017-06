Consejero político y familiar de Ortega y Murillo

Fallece sacerdote Miguel D’Escoto, excanciller en los 80

Durante su gestión, Nicaragua ganó el juicio a Estados Unidos ante la Corte de La Haya

Confidencial.com.ni | EFE

@confidencial_ni

9 de Junio 2017

El sacerdote y excanciller Miguel D’Escoto falleció el jueves a los 84 años, tras sufrir una larga enfermedad. D’Escoto, que fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2008 y 2009, murió en un hospital de Managua, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo.

El Gobierno declaró su “profunda consternación y dolor” por el fallecimiento D’Escoto, quien fue un aliado incondicional y consejero político de Ortega y su familia.

Miguel D’Escoto nació el 5 de febrero de 1933 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y fue ordenado en Nueva York en 1961 sacerdote misionero católico de la orden Maryknoll, y obtuvo un doctorado de la Universidad de Columbia.

Simpatizante de la teología de la liberación, empezó a colaborar con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1975 a través del Comité de Solidaridad en los EE.UU. Fue miembro del Grupo de los 12, creado en octubre 1977 para apoyar Frente Sandinista contra la dictadura de Somoza Debayle.

Representando al FSLN, en julio de 1979, ocupó el asiento del gobierno de Panamá en la sesión de cancilleres la OEA contra Somoza, cuando la OEA demandó la salida del poder de Somoza Debayle.

Al triunfar la revolución sandinista, D’Escoto fue llamado por la Junta de Reconstrucción Nacional para ser ministro de Exteriores. Autorizado por su congregación para asumir como canciller, fue suspendido “a divinis” por la Santa Sede tras acceder al cargo.

Durante su gestión en la Cancillería, Nicaragua demandó a Estados Unidos en 1984 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que condenó a Washington en 1986 por su política de agresión y ordenó pagar una indemnización de 17 mil millones de dólares, que EE.UU. se negó a acatar al desconocer la jurisdicción y competencia de la Corte.

Al pasar el FSLN a la oposición, D’Escoto siguió fungiendo como el principal consejero político de Ortega en temas internacionales, y fue electo miembro de la Dirección Nacional en el congreso de 1994.

En una entrevista concedida a Confidencial en julio de 2001, previo a las elecciones presidenciales en las que Ortega participaba por cuarta ocasión como candidato a la Presidencia por el Frente Sandinista, D’Escoto describió a Ortega como “el mejor intérprete que tenemos de los objetivos del Frente”.

Esa lealtad a Ortega el sacerdote la reforzó al opinar que el caudillo del Frente Sandinista es “el presidente más importante que quiso hacer ser más que ningún otro para el pueblo de Nicaragua, aunque fue interrumpido por la intervención extranjera, organizada, financiada y dirigida desde afuera”.

Acusado por Zoilamérica de “complicidad”

En la entrevista Miguel D’Escoto también se refirió al caso de Zoilamérica Nárvaez, hijastra de Ortega, que en 1998 lo acusó públicamente por violación. D’Escoto evadió el reclamo de Zoilamérica quien denunció su complicidad, como sacerdote y consejero familiar, con el abusador.

Sobre el caso Narváez y el impacto que podría tener en ese entonces en la candidatura de Ortega, dijo D’Escoto: “Mi intuición por lo que veo es que en el plano interno eso ya pasó a otro plano y que nunca realmente arrancó, no prendió. En Nicaragua la gente se abstiene de profundizar más, no porque no sea lamentable lo que ella dice, pero bueno, ¿será exactamente así? si lo hizo por las razones que todo mundo sabe”.

En una carta publicada en julio de 2001 en Confidencial, Narváez acusó a Miguel D’Escoto de interferir para que su acusación contra Ortega no prosperara dentro de la justicia nicaragüense. “Las razones por las cuales mis acusaciones ‘nunca realmente arrancaron’ en Nicaragua tienen que ver con el velo de complicidad que usted y muchos como usted tejieron para que el pueblo de Nicaragua nunca supera la verdad. Esa fue la ‘conspiración diabólica’ que funcionó en este caso, tal como usted llamó en muchas ocasiones a las actitudes mentirosas y a las operaciones encubiertas de sus adversarios”, escribió Narváez. “Usted ha participado en una conspiración de mentiras para cubrir a Daniel Ortega con un velo de endiosamiento”, acusó la hija de Rosario Murillo, ahora exiliada en Costa Rica.

Tras el regreso al poder de Ortega en enero de 2007, D’Escoto fue nombrado asesor para asuntos limítrofes y de relaciones internacionales.

El jueves la vicepresidenta Murillo anunció que los restos de Miguel D’Escoto serían sepultados hoy viernes en el Cementerio Central de Managua, en un acto solemne organizado por el Ejecutivo. Esta tarde habrá un homenaje de las 3:00 p.m en la Cancillería de la República.