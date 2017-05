Gerardo Baltodano, presidente de Funides: “Las instituciones débiles, nos pasan la factura”

Libertad de expresión, democracia, independencia de poderes

"Nica Act no es positivo para Nicaragua, no trae ningún beneficio. Pero el Nica Act es reflejo de nuestra debilidad institucional"

Agradezco a los miembros y directores de FUNIDES por darme el honor de fungir como Presidente de esta Fundación.

En este Primer Informe de Coyuntura del año 2017 quiero resaltar el buen desempeño de la economía, la cual tuvo un crecimiento del 4.7% para el año 2016 y estimamos sigue creciendo entre un 4.5 % y un 4.7% en el primer trimestre 2017. Lo anterior destaca el buen manejo de los instrumentos macro económicos y de la política comercial de parte de las entidades estatales.

Dentro de una perspectiva de largo plazo y dentro de un contexto más amplio, los éxitos económicos anteriormente mencionados, si bien muestran una senda positiva y tienen un gran mérito, aún dejan grandes retos por superar y riesgos que afrontar.

A pesar de que en los últimos siete años el país ha visto un crecimiento económico del 5.2%, superior al promedio de las economías latino americanas, éste no ha sido ni suficiente ni de la calidad para lograr la transformación de la estructura económica hacia sectores de mayor productividad, lo cual es necesario para ir reduciendo significativamente la pobreza.

Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina, con alrededor del 30% de la población viviendo en pobreza. Además de pobres, padecemos de una gran desigualdad en el ingreso.

Por eso tenemos un programa para trabajar una propuesta concreta, que hemos llamado “La Ruta para construir una Nicaragua con visión de Nación”. En ella queremos recoger los principales planteamientos de FUNIDES en sus once años de existencia y elementos enriquecedores que han aportado diferentes sectores de la sociedad. La propuesta tiene como objetivo la identificación de sectores estratégicos que aseguren la modernización de la economía nicaragüense; proponiendo orientar la base productiva a nuevos productos y servicios de mayor valor agregado y con mayor productividad, que permita a los trabajadores y empresarios ganar más y ser más eficientes.

Pero, para que este país pueda modernizar su estructura productiva y presentar crecimientos superiores, es necesario resolver nuestras debilidades institucionales, algunas de las cuales se reflejan en indicadores de referencia internacional.

Según datos del Dr. Aswath Damodaran de NYU, autoridad y principal referencia en el tema, nuestra prima de riesgo país a enero de este año es de 7.85% versus la de Costa Rica que es 3.55%. Asimismo, calcula una prima de riesgo de equity de 9.24% para Costa Rica y 13.51% para Nicaragua.

Revisando otros índices, como país ocupamos el puesto 126 de 190 países con respecto al Índice de Facilidad de Hacer Negocios; el puesto 145 de 176 países con respecto al Índice de Transparencia; y el 103 de 138 con respecto al Índice de Competitividad Global.

Como ven, aún falta por hacer y no debemos conformarnos con el patrón vigente de desarrollo, ni con el estado ni rumbo de nuestras instituciones, que afectan nuestro riesgo país y por tanto limitan la capacidad de atraer inversión.

Si vemos nuestra historia, podemos constatar cómo, a pesar del rápido crecimiento económico mostrado durante períodos largos de tiempo en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, la falta de instituciones que apoyaran una estructura social y política sostenible terminaron dejándonos como uno de los países más pobres de América. Las instituciones débiles terminan, como decimos en Nicaragua, pasando la factura, tarde o temprano al desarrollo económico.

El Nica Act no es positivo para Nicaragua, no nos trae ningún beneficio. Pero el Nica Act es precisamente reflejo de nuestra debilidad institucional. Cuando dificultamos las expresiones políticas discrepantes y la competencia política sana, cuando impedimos el fortalecimiento de partidos estables y de organizaciones civiles, cuando queremos controlar a los medios de prensa para que no den opiniones o visiones de la realidad diferentes a las nuestras, terminamos alentando que aquellos nicaragüenses o grupos que se sienten excluidos políticamente busquen oídos y ayuda fuera de nuestras fronteras, como ha sucedido a lo largo de la historia de Nicaragua.

Por todo lo anterior, FUNIDES desde su inicio ha incluido los temas institucionales en su agenda de investigación. Es por eso que tenemos en nuestra agenda de investigación los temas de educación, que ayudan a consolidar las instituciones en el mediano plazo, los temas de la institucionalidad jurídica como los derechos de propiedad, el estado de derecho, el imperio de la ley, así como el tema de la corrupción que crece con los procesos burocráticos discrecionales y se mantiene como la mayor preocupación del sector empresarial privado.

En la última década el sector privado, a través del COSEP, junto con el gobierno, ha logrado ir institucionalizando una metodología de trabajo que busca consenso para la creación de riqueza. Han encontrado y valorado los intereses que unen sobre los que dividen. Consecuentemente, lo mismo debemos promover activamente en otras esferas de la sociedad. Es ineludible tocar temas institucionales si buscamos soluciones a temas de desarrollo económico.

Cuando las instituciones se están construyendo y todavía son débiles, el papel de los líderes, en todo ámbito de la sociedad, se vuelve crucial. Mientras mayor el liderazgo, mayor responsabilidad se tiene en esta búsqueda de consenso y en la creación de ambientes sociales y políticos propicios que permitan la transparencia necesaria en la resolución de conflictos a lo interno de nuestro país. Los que mayor poder tienen no deben ni pueden eludir su responsabilidad.

En nuestro país, cuando sopesamos los errores y aciertos de las últimas décadas, pesan más los aciertos. Se ha logrado deslegitimizar la violencia como solución. Se ha legitimado la capacidad privada empresarial y el mercado como motor de la economía; también hemos reconocido la participación estatal como necesaria cuando los mercados no funcionan y para proteger a los más débiles y combatir la pobreza.

En estos tiempos ya no cabe que la libre expresión deba ser regulada o controlada. Tampoco cabe que la democracia y la independencia de los poderes del Estado sean cuestionadas.

Si logramos construir sobre estos consensos, podemos construir un país admirable. Si más bien los debilitamos, podemos simplemente mirar a Venezuela, para entender qué tan bajo podemos llegar, o ver a nuestra historia pasada del siglo XX.

FUNIDES continúa haciendo su mejor esfuerzo para participar de la mano con todos ustedes y con las autoridades de este país, dando su visión de largo plazo, señalando los riesgos que a futuro se presentan, pero apoyando los logros alcanzados y construyendo sobre ellos para colaborar en la construcción del país que todos queremos.

