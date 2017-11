Informe de la OEA divide opiniones

Para el PLC las elecciones fueron un “desastre”, mientras que CxL destaca papel “centrado y técnico” de Penco

Wilfredo Miranda Aburto

@PiruloAr

12 de noviembre 2017

El informe preliminar de la misión de acompañamiento electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dejado diferentes sabores: Por un lado hay quienes señalan su limitación respecto al actual sistema electoral, y hay otros quienes expresan satisfacción por el aval que Wilfredo Penco y compañía hicieron de las elecciones municipales.

Para los dos partidos políticos que quedaron como segunda y tercera posición tras los comicios, las visiones sobre el papel de la OEA varían: El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), un viejo socio político del comandante Daniel Ortega, destaca “insatisfacción”.

“Lo que pasó en las elecciones es un desastre total, porque la verdad es que hubo un manoseo con la población nicaragüense, en relación a que pusieron el ratón loco a accionar, hicieron duplicación de boletas. Es decir, hay una serie de irregularidades que nosotros las hemos visto”, lamentó Martha McCoy, jefa de campaña del PLC. Según ella, el informe preliminar no registra todas las denuncias por fraude electoral que su partido formuló en algunas municipalidades.

En contraste, Óscar Sobalvarro, primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), calificó el informe de la OEA como “muy ajustado a la realidad de lo que pasó en esta jornada electoral el domingo pasado”. Sobalvarro dijo que la labor de Penco fue distinta a “lo proyectado” por sectores de la oposición que lo declararon non grato a su llegada al país.

“Vimos a un señor Penco muy centrado y muy técnico en esto. Y yo creo que la parte positiva de la misión de la OEA en Nicaragua fue no solamente venir a observar las elecciones, sino que ellos tienen un proyecto para Nicaragua, para mejorar el sistema democrático para el pueblo nicaragüense… y eso empieza por mejorar el sistema electoral”, dijo Sobalvarro.

El informe preliminar de la OEA reseña debilidades técnicas en el sistema electoral, pero pese a ellas, concluyó que no afectaron la jornada electoral en la que el Frente Sandinista obtuvo 134 de las 153 sillas edilicias del país.

“Los nicaragüenses que no concurrieron en este proceso electoral desperdiciaron una magnífica oportunidad, porque si hubiéramos participado todos, los resultados serían totalmente diferentes y quizá esto pudiese haber obligado al Frente Sandinista a cometer muchos más abusos”, insistió Sobalvarro.

Por su parte el Frente Amplio por la Democracia criticó que el informe de la OEA no atacara de forma frontal la raíz del problema: La partidarización del sistema electoral. El ex diputado Eliseo Núñez y miembro del FAD dijo que se trata de un informe que “está hecho a la medida de lo que Ortega quería”.

“Creo que la OEA hizo esto con el fin de tratar de mantener la misión por los tres años en el país. Dándole el beneficio de la duda a la OEA, este es un informe débil, un informe muy general, sin nada específico”, aseguró Núñez.

De acuerdo a Núñez, “lo único interesante” del informe es que no se limita a decir que va a reformar la Ley Electoral, sino que dice que es una reforma electoral comprensiva.

“Es una reforma al sistema electoral, no solo a la Ley Electoral. Esto debería de incluir desde todo el tema del Poder Electoral con partidarización, hasta los temas que tienen que ver con ley de partidos políticos y además de eso, algo que en el país no existe, y que debería existir, y es el código de procedimientos electorales. Aquí para cada elección, el Consejo Supremo Electoral se inventa los procedimientos electorales”, ejemplificó Núñez.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se mostró complacido con el trabajo de Penco y compañía en el país. José Adán Aguerri, miembro del conglomerado empresarial, dijo que se trató de un “documento muy profesional”.

“Tenemos que destacar el precedente que se ha establecido de volver a tener una Misión de Observación Electoral como la que estuvo en el proceso electoral municipal, y que sirva de precedente para las elecciones generales de 2021”, expresó Aguerri.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado tras el proceso electoral, en el que expresaron que la OEA “proporcionó la muy necesaria transparencia”. “Estados Unidos coincide con sus recomendaciones centradas en fortalecer el equilibrio dentro del sistema de partidos políticos, mejorando la selección de consejos electorales en todos los niveles, estableciendo un marco jurídico adecuado para la sociedad civil y promover una observación electoral nacional amplia e inclusiva”, afirmó.

El gobierno de Donald Trump resaltó la tranquilidad de los comicios. Sin embargo, asoció la violencia poselectoral a “los defectos persistentes en el proceso democrático”.

Una reforma electoral con opiniones alternativas

El exdiputado y economista Enrique Sáenz considera que la abstención que se reflejó durante las elecciones municipales revela la existencia de un malestar ciudadano recurrente, que ya se manifestó antes con fuerza en la elección presidencial de 2016.

En una entrevista en el programa Esta Semana Sáez advirtió que el país atraviesa por una crisis democrática que está desviando la atención de los problemas sociales y eso conlleva a que no exista “una paz duradera”.

El exlegislador del Movimiento Renovador Sandinista describió como uno del principales desafíos de los liderazgos políticos, ocuparse de los problemas sociales. “Políticamente significa ocuparse de la crisis de la seguridad social, ese malestar expresa, el malestar por la falta de agua y hay que ocuparse del tema de la falta de agua. También refleja rechazo al aumento de los combustibles y actuar políticamente significa enfrentar el tema del aumento de los combustibles”, las tarifas eléctricas, las concesiones mineras y deforestación.

Saénz advirtió que la intención del comandante Daniel Ortega de perfeccionar el sistema electoral pasa por “perfeccionar su sistema”.

Ortega mencionó esto luego que la OEA recomendara mejoras en el sistema electoral nicaragüense durante la emisión de su informe final sobre las elecciones municipales realizadas el pasado cinco de noviembre.

Saenz considera que las recomendaciones de la OEA son superficiales y que se necesita de una voz alternativa, que puede estar reflejada en los países que contribuyeron a financiar la misión de observación de la Organización de Estados Americanos como Chile, Argentina, España.

“Esos países tienen que ser destinatarios de una voz alternativa, igual los miembros del Grupo de Lima”, mencionó Sáenz.

Pero incluso con esas voces alternativas y una reforma electoral “seria”, Sáenz cree que sería insuficiente, pues las instancias gubernamentales como la Contraloría General de la República, inhibió a candidatos municipales que querían participar en la contienda electoral. La revisión, según recomienda, debe pasar por analizar la institucionalidad del país y la democracia.

Sáenz reclamó que el informe de la OEA no plantea la exclusión del MRS de las elecciones o la litis del Partido Acción Ciudadana (PAC), que no se resuelven, según él, “porque Ortega no quiere que se resuelvan. Y no son temas que están planteados en el Consejo Supremo Electoral sino que en la Corte Suprema de Justicia”.

Sobre la violencia que se desató en diferentes municipios del país y que dejó por lo menos siete muertos por inconformidades en los comicios municipales y denuncias de fraude, Sáenz remarcó que en ningún país de América Latina unas elecciones de esta índole provocan tantos incidentes y represión por parte de las autoridades policiales.

Además cuestionó que el comandante Ortega durante su primera alocución minimizara los incidentes violentos y denuncias que se realizaron durante toda la jornada electoral. Más tarde, la OEA también mencionaría en su informe que la violencia eran hechos aislados.