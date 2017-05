Juan Álvaro Munguía, abogado y empresario agropecuario, directivo de UPANIC

“La piedra angular es seguridad jurídica”

Empresarios respaldan al COSEP en temas institucionales, pero dicen que “debe convencer al gobierno”, para “hacer realidad el decálogo democrático

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, reaccionó ante las críticas sobre la ausencia del tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción en los documentos de la agenda 2020 del Cosep, alegando en un artículo publicado en La Prensa que que al sector privado sí le preocupa la percepción de corrupción de los empresarios y los ciudadanos, y trabaja por mejorar la transparencia.

La posición del Cosep ante la corrupción genera controversia entre el sector empresarial y la mayoría de los empresarios prefiere no hablar del tema, para evitar problemas y represalias del gobierno.

El abogado y empresario agropecuario Juan Álvaro Munguía, directivo de Upanic, defiende el trabajo que ha hecho el Cosep para atraer inversión extranjera y lograr que algunas leyes se aprueben por consenso, aunque está claro que los empresarios “no pueden pensar únicamente en los temas económicos, porque lo político tiene efecto en lo económico y se tiene que buscar estabilidad política”.

“Cosep tiene que velar por el funcionamiento del sector privado. Se ha venido buscando el consenso en decretos, leyes o actos de gobierno, pero no puede obviar el tema político, que es fundamental para el país. Siempre he visto a Cosep como una institución que tiene la obligación de pensar en el país”, refirió.

Señala que “Cosep ha sido firme en reclamar la institucionalidad. Ha sido constante en el reclamo de la institucionalidad, el respeto de la libertad de prensa, y tiene que seguir reclamando… si tiene diálogo con el gobernante, tiene que tratar de convencer al gobierno que este es el camino hacia la estabilidad y el desarrollo”.

>>También le puede interesar: ¿“Modelo Cosep”, o el régimen de Ortega?

“Cosep hizo público un decálogo. Hoy hablamos de ver como se comienzan a implementar ese decálogo, sobre todo por las elecciones”, dice Munguía. “Cosep debe comenzar a hacer realidad esta parte del decálogo”, puntualiza

Seguridad jurídica

“No hay países exitosos en el mundo, que no tengan estabilidad política. Para eso hay que tener paz y que haya alternancia en el poder. Ojala lo logremos”, sentenció.

Munguía defiende que buena parte del crecimiento económico mostrado por el país en los últimos años, se explica por los esfuerzos del sector privado, tanto al buscar la aprobación de leyes “por consenso”, como al producir con “calidad y calidad”.

Como hombre de leyes, no puede obviar que “también se necesita tener seguridad jurídica. Esa es la piedra angular del progreso sostenible”.

Aunque Nicaragua puede ufanarse de sus estadísticas en materia de seguridad personal, no puede hacer lo mismo en el campo de la seguridad jurídica, y menos cuando de forma consistente, los empresarios entrevistados para elaborar la Encuesta de Confianza de Empresarios, señalan a la corrupción como el principal flagelo a batir.

Sobre el tema de la corrupción pública Munguía dice que “se habla en los periódicos de corrupción, pero no tenemos casos concretos”. “Imagino que algunos empresarios conviven con eso y siguen adelante, pero debemos buscar cómo institucionalizar nuestro sistema jurídico, que es la piedra angular. Aun los regímenes autoritarios que han tenido éxito -como Singapur- tenían unas reglas del juego claras, una seguridad jurídica. Eso quizás nos haga falta”, plantea.

Por su parte, el presidente del Upanic, Michael Healy explica que “Cosep ha venido trabajando fuertemente para combatir la corrupción. Nosotros como empresarios también, pero esto no es solo responsabilidad nuestra, sino de todos los nicaragüenses”.

Promete que “el resultado de nuestro trabajo se verá hacia el futuro, y se soluciona a través de la educación. El tema fundamental es la educación desde preescolar, hacia la universidad. Hay que concientizar a la población para que rechace la corrupción”.

En referencia al trabajo de la Contraloría General de la República (CGR), el presidente del Cosep José Adán Aguerri, que es miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, defiende el trabajo que hace ese organismo de control estatal… en lo referente a las consultas que les hace ese mismo Consejo Directivo.

>> Lea también: “Modelo nica no es sustentable a largo plazo”

“No puedo opinar si la CGR está haciendo bien su trabajo o no en el resto de entidades del Estado. No me dedico a estudiar a la CGR, para saber si está haciendo bien su trabajo. Opino sobre la CGR sobre lo que me corresponde opinar cuando atiende nuestras consultas. No sé si la CGR informa diariamente de lo que hace o no. Si yo tuviera que estar pendiente de eso, no sería presidente del Cosep, y no estuviera atrayendo inversión a este país”, defendió.

Energía y competitividad

Sea en forma de electricidad para encender aparatos, o de combustible para hacer funcionar motores, el precio de la energía es uno de los factores determinantes para que el país avance en la deseada senda de elevar su competitividad, y dejar de ser último entre los últimos.

“El costo de la energía incluye mucho” en la operatividad de las empresas. “Sufrimos los costos de la energía que consumimos, porque es una energía cara. La lógica nos dice que el precio debería bajar, pero no baja, pese a que el barril de petróleo está a 48 dólares”, señala Munguía.

El empresario señala que “el precio de la energía afecta los costos de producción, e indudablemente causa una cierta falta de competitividad, porque afecta a toda la cadena de producción, no solo a la empresa en sí. La electricidad y los bienes que consume la empresa, los salarios que paga… todo eso es parte del incremento del costo de la electricidad, y nos pone en desventaja con respecto al resto de Centroamérica”.

Recuerda que “si la energía es cara, resulta caro producir”. Sobre todo para el sector agrícola, con Upanic promoviendo que los productores inviertan para aumentar los sistemas de riego, “pero el costo de la electricidad afectará la productividad de los cultivos. La idea del riego es tener dos cosechas, pero no sabemos cómo cambiará la tarifa, ni de cuánto será el aumento”, confiesa.

Pese a que en principios los empresarios se oponen a posicione monopólicas, ni Healy ni Munguía se atreven a admitir que la posición dominante que ejerce Albanisa en el mercado energético del país, contribuye a encarecer el precio de la electricidad y los combustibles.

Cuando le pedimos a Munguía su opinión sonre por qué las empresas del sector privado deben competir con la monopólica Albanisa, respondió que “entiendo que han tratado de normar las licitaciones públicas, y creo que algunas empresas de construcción participan en esas licitaciones. Según la Cámara de la Construcción, el sistema de licitaciones está funcionando”.

Luego, advertió que “las empresas que no son manejadas con mentalidad de sector privado, y aquellas cuya creación no le ha costado a alguien, se irán quedando en el camino, porque al empresario tiene que esforzarse para comenzar de cero y llegar a tener una empresa”.

“Algunas que han aparecido con fortaleza económica, deberán tener una gran fortaleza para seguir adelante. Cuando un gerente no tiene obligaciones con un grupo de accionistas, la discrecionalidad no produce buenos resultados”, detalló.

Para Michael Healy, la cosa es más sencilla: “No me consta a mí [que Albanisa sea un monopolio]. No sé si es un monopolio”, responde.

En vez de eso, prefiere recordar el brutal déficit energético que padecía el país en 2007, que obligó a traer al país e instalar varias plantas que entregaban energía muy cara.

Ahora, “el gobierno y las empresas de la Cámara de Energía han hecho un buen trabajo: el 50% de la energía es renovable. Desgraciadamente, no hemos terminado con el otro 50% que no es renovable, pero se está trabajando en eso”.

Pensando en cómo se va a resolver el problema de la energía, propone la realización de “un diálogo nacional con todas las personas involucradas en este tema, para poder encontrar una solución”.

El Cosep sufre de incomprensión

¿Contubernio, complicidad, cogobierno, o codependencia?. Cualquiera que sea el con que se les señale, el Cosep insiste en que ellos están abocados a lo suyo, y José Adán Aguerri, presidente de esa organización gremial, ha llegado a decir que “ni suplantamos, ni permitimos que nos suplanten”.

Al pedirle que explique si están en contubernio con la administración de Daniel Ortega, responde que “eso lo dicen las personas que fueron parte de la ‘corte’ del presidente Ortega en el pasado, que fueron parte de ese coro que decía que todo lo que hacía el presidente Ortega era una maravilla, y que ahora están enfrente, y entonces tienen una opinión de los que no hemos sido parte, ni antes ni hoy, de esa corte y de ese coro”.

Healy defiende con orgullo “el trabajo que ha hecho Cosep, apoyando el fortalecimiento de la economía del país. Ha sido un trabajo ejemplar a nivel mundial. Somos un modelo a nivel mundial, por el trabajo que hacemos”.

>> Más información: “A la larga, toda la sociedad es rehén”

Munguía por su parte, defiende las posiciones políticas del Cosep, en especial las que están contenidas en el Decálogo que publicó la entidad en septiembre 2016, cuyo cumplimiento le parece argumento suficiente para que Estados Unidos no apruebe la Nica Act.

“Debemos hacer una campaña en las redes sociales sobre lo que hace Cosep, y cuál es su pensamiento en materia política, para que la gente comprenda que Cosep tiene su posición y su postura, y que la mantiene”, finaliza.