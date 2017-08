La revista Niú cumple un año

Un año de periodismo sobre cultura, derechos humanos, tecnología, innovación

15 de Agosto 2017

Este 15 de agosto se cumple el primer aniversario del lanzamiento de la revista cultural digital, Niú. Tras un año de periodismo sobre cultura, derechos humanos, tecnología, innovación, entre otras, el equipo de Niú está cada vez más comprometido con su público y preparado para abordar aún más temas que no se tocan en otros medios.

Niú es una plataforma digital cultural que evolucionó naturalmente de una iniciativa que arrancó en 2012 como Vida & Ocio en la sección cultural de CONFIDENCIAL.

Anagilmara Vílchez, editora de la revista, afirmó en la más reciente edición del programa de televisión Esta Noche, que Niú nació de la necesidad del público joven de CONFIDENCIAL por consumir buen periodismo enfocado en sus intereses. Sin embargo, actualmente en la plataforma se abordan temas para todo público.

“Niú quiere darle un espacio a esas voces que no salen en los medios tradicionales. Hacemos que nuestro público se logre reconocen en nuestros personajes, que se sientan incluidos”, comentó.

Según la primera entrada de Niú, por parte de la periodista Cinthia Membreño, la revista tenía el objetivo de abordar “temáticas que no aparecen en otros medios o que carecen de un giro innovador”.

Bajo esta línea se han publicado grandes reportajes tales como “Ser mujer en Nicaragua”, Un trabajo especial para el 08 de marzo, Día internacional de la mujer que cuenta ocho historias de mujeres de distintas, edades, profesiones y orígenes. “El cáncer me arrebató a mi hijo”, que cuenta tres historias de familias y amigos de jóvenes que fallecieron por cáncer. “A mí también me violaron”, en donde cuatro jóvenes cuentan en primera persona sus historias de abuso, las secuelas y los motivos por los que no han denunciado a sus agresores. “Mujeres que brillan en el mundo médico”, que habla sobre tres doctoras nicaragüenses que han logrado, con perseverancia y dedicación, ubicarse en puestos importantes en hospitales y escuelas de prestigio en Estados Unidos; y “Acoso Callejero: el agresor silencioso”, que narra las vivencias diarias de acoso callejero de jóvenes mujeres en las calles de Nicaragua. Este último fue ganador del primer lugar del premio de prensa escrita “Palabras, voces e imágenes para una vida sin violencia”.

Así mismo, Dánae Vílchez, redactora de la revista, agregó que Niú se ha diferenciado de los demás medios por experimentar con los distintos formatos multimedia para contar historias diferentes. Entre ellos las trivias, los podcasts y las galerías de fotos.

En el futuro, según Anagilmara, la revista se proyecta como un medio en donde el público sepa que tiene un lugar donde, además de informarse, logre llevarse consigo un buen rato. El medio está comprometido en ahondar más temas de vital importancia para sus lectores y está abierto para colaboraciones de los mismos.

Te invitamos a formar parte de esta celebración entrando al sitio web de Niú, niu.com.ni y participando en las actividades que se realizaran a propósito de la fecha. ¡Salud!