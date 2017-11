Reacciones de partidos tras las elecciones municipales

PLC “revisa” recuento, para CxL “hay avances” y Yatama no reconoce resultados

Kitty Monterrey, de CxL, ve “algunos avances” tras los comicios, en los que su organización quedó como tercera fuerza

Vladimir Vásquez

@vasquezvladimir

6 de noviembre 2017

Los partidos políticos que participaron en las elecciones municipales 2017 reaccionaron de diferentes maneras tanto a los resultados preliminares ofrecidos por el Consejo Supremo Electoral como a la violencia que se desató en al menos una decena de municipios del país.

Alfredo Gutiérrez, candidato del Partido Liberal Constitucionalista, aseguró a CONFIDENCIAL que todavía están haciendo su recuento paralelo de los votos para emitir una conclusión sobre el proceso.

Sin embargo, hicieron un recuento de las incidencias que surgieron durante el proceso electoral como el ratón loco, la no acreditación de fiscales o la expulsión de los mismos de las Juntas Receptoras de Votos.

Esas denuncias, según el candidato del PLC, se las hicieron llegar a los representantes de la OEA, incluso las movilizaciones de policías o miembros del Ejército de Nicaragua a diferentes Centros de Votación.

Gutiérrez afirma que al final de la tarde de este lunes estarían terminando su conteo paralelo y podrían decidir si reconocerían las elecciones municipales al igual que hicieron más temprano otros partidos en contienda como el Partido Conservador.

“Esos son los datos que el CSE está brindando, de acuerdo a nuestro conteo paralelo no podemos corroborar eso o contrastar esos datos para que podamos señalar algo diferente al Consejo, todavía estamos en el proceso de cómputo de nuestros datos”, mencionó el también concejal de la Alcaldía de Managua.

CxL “se avanzó en algunos aspectos”

La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey dijo en una conferencia de prensa que en el proceso electoral del domingo se avanzó en algunos aspectos como la publicación de resultados junta por junta, pero aseguró que “se retrocedió en otras al surgir nuevas formas de manipular el voto, tales como el voto de gran cantidad de militares y policías que fueron trasladados a los municipios días antes de las elecciones”.

Otras anomalías que según CxL se dieron durante las elecciones fue la acreditación de una tarjeta amarilla a simpatizantes del FSLN que se identificaban como personal auxiliar del Consejo Supremo Electoral, además del “atropello”, de sus fiscales, según leyó Monterrey en un comunicado.

Monterrey además manifestó que están recogiendo toda la información que les permita “defender hasta el último voto” depositado en la Casilla 15 de CxL por la vía legal y además aseguró que tras 10 meses de fundación del partido, ya representan más del 10% del total de votos de la población.

Yatama a las calles

El dirigente nacional de Yatama, Brooklyn Rivera, dijo que no reconocen los resultados que le quitan las alcaldías de los municipios de Bilwi, Waspán y Prinzapolka a su partido en el Caribe Norte y por el contrario llamó a sus simpatizantes a salir a las calles para protestar contra las elecciones.

“Todo el sistema electoral es corrupto, no hay forma que se pueda ganar una elección”, dijo vía telefónica el dirigente indígena.

Además mencionó que los resultados “ya estaban montados de previo”, y también hizo un recuento de las arbitrariedades que según ellos, el FSLN y el CSE cometieron en contra de su partido.

Entre esas quejas está el ratón loco, pago a votantes, regalías y doble voto, explicó Rivera. Por ello dijo que no quedarán tranquilos y movilizarán a todas sus bases a las calles para que se manifiesten en contra del proceso.

“No podemos reconocer, la gente no va a reconocer. Ahorita mismo va a salir a la calle (la gente), y luego también en Waspán y la Desembocadura (del Río Grande) que ya nos asesinaron a un joven y de Waspán para abajo otra joven (asesinada) entonces hay toda una política de represión contra los indígenas”, advirtió Rivera.

Pero el dirigente de Yatama también mencionó que puede haber más hechos violentos por parte de la misma gente que se encuentra inconforme con los resultados electorales anunciados por el CSE en horas de la tarde de este lunes.

FAD: “no se corrigieron artimañas”

El partido Frente Amplio por la Democracia, que no participó en las elecciones municipales, emitió un comunicado en la noche del domingo insistiendo en que el proceso electoral no se corrigieron los errores de jornadas anteriores donde sus miembros, agrupados en otros partidos políticos, se quejaron de anomalías.

“La madurez alcanzada en el desarrollo del modelo del fraude y de la manipulación construida sobre el colapso del sistema electoral y mediante la degradación del sistema de partidos políticos ha llevado a la dirigencia orteguista a tratar de exportar su modelo a otros regímenes autoritarios y a pretender engañar incluso a la Organización de Estados Americanos”, se lee en el comunicado.

Además destacan que el FAD emitirá un comunicado final hasta el miércoles ocho de noviembre.

El exdiputado liberal y miembro del FAD, Eliseo Núñez dijo en el programa Esta Noche que la abstención en el proceso fue de al menos un 80 por ciento y eso lo verificaron con las actas que pudieron verificar. “En su punto más bajo la abstención tuvo que andar en un 75%”, dijo Núñez.

Además mencionó que no espera nada del informe que todavía está pendiente que brinde la Organización de Estados Americanos.

“Yo no espero mucho, por lo que he oído de parte de (Wilfredo) Penco, no espero gran cosa. Sí creo que la OEA es importante que se mantenga aquí los tres años. Porque la apertura de Ortega va a depender de la presión interna que nosotros podamos hacer no de la presión externa, pero primero la palanca que sea la OEA nos va a permitir a nosotros canalizar más rápidamente las demandas”, dijo el exdiputado liberal.

Conservadores aceptan temprano

Tras los primeros anuncios del Consejo Supremo Electoral con resultados preliminares de las elecciones, los partidos políticos reaccionaron, en su mayoría inconformes por los números que favorecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El Partido Conservador, calificado como “zancudo” por sus detractores, aceptó los resultados, según explicó en una conferencia de prensa el candidato de ese partido Alfredo César, quien destacó que su partido “creció” con este proceso electoral.

“El Partido Conservador reconoce los resultados de esta contienda municipal haciendo notar que es el único partido de oposición que ha crecido ante la población, impulsado por una fuerte dirigencia de jóvenes varones y mujeres”, dijo en una conferencia de prensa Alfredo César, candidato a alcalde del Partido Conservador en horas de la mañana.