Libro recopila esfuerzo jurídico para derogar concesión canalera

El registro escrito de la lucha campesina

Francisca Ramírez: “Es una victora de los campesinos”

Mónica López ha documentado durante cuatro años la lucha jurídica para derogar la concesión entregada por Daniel Ortega al empresario chino Wang Jing para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua. Concesión convertida en ley de forma complaciente por la Asamblea Nacional, sin consultas y apenas discutida. Ese esfuerzo de años ahora ha sido convertido en libro: “La Entrega de un país: expediente jurídico de la concesión canalera” es, también, el registro escrito de la lucha campesina contra la construcción del canal, que originó 87 marchas en diferentes zonas del país que serían afectadas por la gigantesco proyecto.

El libro fue presentado por la autora, quien estuvo acompañada por Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino que está al frente de las marchas.

López aseguró que el libro “es la recopilación de cuatro años de trabajo y acciones legales y políticas que hemos realizado junto al movimiento campesino por la derogación de la ley canalera”.

Además de imágenes de las 87 marchas que realizó el movimiento campesino, también se incluyen documentos legales, como la iniciativa de ley ciudadana que recolectó 35 mil firmas con la que buscaron la derogación de la Ley 840, documentos de solicitud de información a través de la ley de Acceso a la información Pública, recursos por inconstitucionalidad que interpusieron ante las autoridades locales y también documentos que introdujeron en instancias internacionales como el Parlamento Europeo.

Con ello también quieren dejar constancia del silencio que recibieron por parte de las autoridades nicaragüenses.

“Aquí nadie puede decir que este movimiento no ha agotado cada una de las actividades cívicas de este país. La respuesta que hemos recibido de las autoridades ha sido siempre cerrarnos las puertas. Es muy triste, pero a la vez peligroso, porque significa que el gobierno está arrinconando al movimiento campesino cada vez más”, detalló López.

“Tenemos cuatro incapacitados”

Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino expresó que las protestas en las que han sido perseguidos, bloqueados e intimidados por la Policía Nacional han dejado su saldo humano: tres personas que sufrieron diferentes lesiones: una perdió un ojo, otra perdió un brazo y otra tiene afectaciones intestinales como consecuencia de una lesión en el estómago.

Sin embargo, la mujer expresa que eso solo fortalece al movimiento campesino que lucha por no perder sus tierras por la concesión que Ortega le dio al empresario chino Wang Jing.

“Este es un reencuentro, sentimos que en cuatro años esta es una victoria que vamos a celebrar. A pesar que nos han quitado el derecho de protestar, en este momento estamos celebrando”, dijo Ramírez a Confidencial.

La campesina, quien recientemente denunció que uno de sus hijos sufrió un atentado días después que se realizara la marcha número 87 contra la obra canalera, también recordó que entre las estrategias de intimidación el Gobierno le quitó los camiones con los que trabajaba y algunos de ellos sufrieron desperfectos que no le fueron resarcidos.

Aún así, dice que “nosotros no estamos perdiendo, estamos demostrando que en este país no se respeta la Constitución. Vemos que en este país no hay libertad de expresión y vamos a seguir luchando cada día más”.

También la sociedad civil

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recordó que también en este libro están reflejados los esfuerzos que realizaron diferentes organizaciones de la sociedad civil para apoyar la lucha campesina.

“De manera ordenada aclara (Mónica) en estas páginas lo que han significado durante cuatro años parte de una persistente lucha del movimiento campesino. El movimiento más auténtico, combativo y beligerante que se ha generado en los últimos tiempos”, expresó Núñez.

El libro de López está disponible para su compra en la fundación Popolná a un costo de 500 córdobas.