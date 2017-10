“¿Qué programas van a desarrollar? No se sabe”

Rusia inaugura centro de “capacitación policial”

Experto en seguridad crítica secretismo de la cooperación de Rusia con el Gobierno de Ortega

Wilfredo Miranda Aburto

@PiruloAr

22 de octubre 2017

Después de cuatro años de su anuncio de construcción, el “Centro de Capacitación Anti Narcóticos Rusia–Nicaragua” fue inaugurado esta semana en el residencial Las Colinas en Managua, muy cerca de la embajada moscovita.

En los planes iniciales, el centro era proyectado como un centro de capacitación regional. Sin embargo, durante la inauguración —presidida por el embajador Andrei Budaev y Laureano Ortega Murillo—se dijo que el centro tendrá “un estatus de filial” del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.

Los promotores anunciaron dos cursos para policías nicaragüenses “para posteriormente llevar a cabo otros en los que participarán oyentes de Centroamérica y el Caribe”. El embajador ruso tampoco dejó claro si este centro prestará otro tipo de servicios, como labores de inteligencia, monitoreo y operaciones conjuntas.

“Eso es una fortaleza”, compraró el Roberto Cajina, experto en Seguridad y Defensa, en referencia al secretismo en torno al centro y la cooperación rusa con el gobierno del comandante Daniel Ortega, que en los últimos años se ha ampliado. Moscú ha instalado una base satelital Glonass (sistema similar al GPS) en el cráter de Nejapa que, a los ojos de Estados Unidos es sospechosa, ya que “podría tener capacidades de ‘doble uso’, particularmente para el espionaje electrónico”.

“¿Qué programas van a desarrollar? No se sabe”, insistió Cajina. El experto en Seguridad y Defensa dijo que llama la atención que los rusos no tienen experiencia en el combate al narcotráfico en esta región. “Ellos saben de narcotráfico en Rusia, así que deberían dar solo capacitaciones táctico-técnica, porque información de esta región no la tienen”.

Confidencial ha intentado obtener una versión de la legación rusa, pero no ha obtenido respuesta. “Este proyecto del Centro de Capacitación Policial de Rusia es un símbolo de la cooperación exitosa entre nuestros países, es un proyecto piloto que sobrepasa relaciones bilaterales y tiene una proyección subregional y regional”, dijo el embajador Budaev.

Cajina descartó que la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés DEA, tenga relación con este centro. Estados Unidos es de los principales promotores de la lucha contra el narcotráfico en la región. El experto en seguridad y defensa basa su afirmación en unas declaraciones de la exembajadora de Washington en Managua, Phyllis Powers, quien en 2013 afirmó que no veía “la ayuda de Rusia como una competencia hacia la DEA”. Aunque reiteró la desconfianza que causa en Norteamérica la creciente presencia militar rusa en el país.