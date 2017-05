Compañía inició operaciones con espaldarazo económico del BM

Xinwei opera a paso lento

Inversión de la empresa china está lejos de los US$2,000 millones prometidos inicialmente

Le costó, pero logró arrancar. Cootel, la marca comercial con la que la empresa china Xinwei opera en Nicaragua, ya ofrece servicios en varios departamentos del país, aunque todavía está lejos de invertir los US$2,000 millones prometidos inicialmente. O los US$700 millones a que lo rebajaron después, y hasta es probable que la inversión efectuada tampoco se acerque a los US$100 millones anunciados en febrero de 2014.

Aunque la opacidad con que se maneja la empresa impide tener alguna certeza –o por lo menos, efectuar algún cálculo– fuentes de la industria dudan que Xinwei haya desembolsado siquiera US$100 millones para instalar su red y crear una empresa, y recuerdan que sus primeras instalaciones se hicieron en varias recónditas comunidades del Caribe Norte, gracias a un proyecto del Banco Mundial que puso US$800,000.

Dependiendo de la tecnología que se use, instalar una red de telecomunicaciones que ofrezca servicios de celular e Internet en la ciudad de Managua puede costar entre US$100 y US$200 millones.

Pero en el caso de Xinwei, al utilizar el estándar chino McWill, puede usar los postes en los que la compañía eléctrica instala las lámparas de alumbrado público para colocar sus propios equipos, con la ventaja que no tiene que instalar esos postes, ni construir (o alquilar) altas y costosas torres.

La desventaja de usar esta tecnología es que requiere colocar sus equipos a corta distancia unos de otros, lo que eleva los costos de instalación, pero también de mantenimiento, porque hay más unidades que cuidar, lo que multiplica el riesgo de que las cosas salgan mal.

Las limitaciones de McWill

“McWill es una tecnología que tiene cosas interesantes, pero no sé si la ‘tropicalizaron’ para que funcione bien en las condiciones existentes en el país, ni tampoco sé si sabrán manejarla. Me parece que ese estándar es más apropiado para usarse en un pueblo o en un valle pequeño, pero no en una ciudad como Managua”, asegura un empresario del sector de las telecomunicaciones consultado por Confidencial.

Según esta fuente “es bastante probable que una de las razones por las que Xinwei se decidió a utilizar la estructura de postes que se usa para el alumbrado público, es que hayan traído un cable sin protección ultravioleta (UV) ni cable portador, que es muy común en China”.

La falta de protección UV hace que los cables que protegen la fibra óptica se vuelvan quebradizos, mientras que al no contar con un cable portador (el cable de acero del que cuelgan los cables de telecomunicaciones) hacen que la red sea propensa a fallar, porque se vuelve muy vulnerable a los vientos, lo que redundaría en un servicio con interrupciones.

El director de otra empresa de telecomunicaciones con la que compite Xinwei, dijo que el servicio móvil de la empresa de capital chino “no funciona bien en todos los lugares” en los que ellos mismos han hecho la prueba para conocer las fortalezas y debilidades de su competidor.

Añade que “McWill no es una tecnología muy avanzada, pero como es propia de ellos, pues tienen que usarla. Tal vez aquí logran desarrollarla”, aseveró.

Una tercera fuente del sector de telecomunicaciones cree que a pesar de esas carencias, la recién llegada sí tiene opciones.

“Sí hay mercado” para tres empresas de celular. “La tendencia es que la persona no tiene un teléfono, sino dos y hasta tres, porque las características del consumidor están cambiando, no solo por cuestión de costos, sino para diferenciar lo personal de lo profesional. Un tercer operador viene a dinamizar lo que ambos operadores tienen casi hablado, porque ya se acomodaron”, aseguró.

¿Conoce a alguien que tenga un Cootel?

Confidencial visitó tres de los cinco sucursales de Cootel en Managua, (donde tienen además, cuatro kioskos), más oficinas en León, Chinandega y Bilwi.

Aunque un entusiasta vendedor de la sucursal Plaza España aseguró que tenían presencia en los siete departamentos del Pacífico, así como en el 70% del Caribe, otra de sus colegas de Plaza Inter limitó esa cobertura a “Managua, León, Chinandega, Rivas, San Juan del Sur y el norte del Caribe Norte, además que ya se están haciendo pruebas en el norte del país”.

El sitio web de la empresa asegura que tienen señal en Managua, Masaya, León, Chinandega, y siete comunidades del Caribe Norte, y que a futuro esperan poder ofrecer sus servicios en Granada, Carazo y Rivas, así como en el Norte y Centro del país, y el resto del Atlántico.

Los aparatos pueden comprarse de contado, o adquirirse en leasing previo pago de un depósito, lo que incluye la facilidad de devolverlo después de un tiempo de uso, recuperando un porcentaje del dinero entregado en depósito.

La empresa ofrece telefonía celular, Internet móvil y residencial, así como llamadas internacionales, además de celulares de variada gama, tabletas, routers, etc.

Su problema es que el número de usuarios de su servicio de telefonía celular no es muy grande como para que resulte útil tener un celular de Cootel. Si quiere saber cuántos de sus contactos tienen un Cootel, basta con ver cuántos de ellos tienen un número de celular que comience con 688, que es el prefijo que usa la compañía en este momento.