FSLN aumentará el control que ya tiene en 134 municipios

Abstención masiva, pero según CSE votó el 53% en municipales

PLC supera a CxL como una distante "segunda fuerza"

confidencial.com.ni

@confidencial_ni

5 de noviembre 2017

6:36 a.m. El Consejo Supremo Electoral otorgó al Frente Sandinista la mayoría de alcaldías del país: Con el 75.88% de las Juntas Receptoras de Votos escrutadas, el partido de gobierno obtiene 131 municipalidades, por lo que se da por descontado que controlará más de las 134 que ya tiene en su poder. Incluso, el Poder Electoral le otorgó o refrendó alcaldías consideradas históricamente anti sandinista al oficialismo, como por ejemplo Río Blanco, San José de Bocay, Wiwilí de Jinotega, entre otros.

En el caso de Santa María de Pantasma, donde el alcalde opositor Oscar Gadea Tinoco buscaba la reelección con el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Rivas no ofreció resultados. Aunque Gadea dijo a CONFIDENCIAL que ganó por amplio margen.

Participación estimado, "reitero y repito", insiste Rivas, 52%. "Esperemos se mantenga esta tendencia" — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) November 6, 2017

El Frente Sandinista mantuvo bajo su administración las cabeceras departamentales de Matagalpa, Granada, Jinotepe, Chinandega, León, Masaya, Somoto, Estelí, Jinotega, Rivas y Bluefields. Durante el segundo corte preliminar de resultados, Rivas expuso que el partido de gobierno “encabeza” la intención de votos con “1 millón 82 mil 134”. Le siguen el PLC con 200 mil 627 votos; Ciudadanos por la Libertad con 100 mil 38 votos; Partido Conservador con 22 mil 367 votos; Yatama (partido regional) con 12 mil 188 votos, ALN con 16 mil 345 votos, APRE con 3 mil 175 votos, PLI con 11 mil 269 votos, PRD con 18 mil 966 votos.







































En Managua, la fórmula de Reina Rueda y Enrique Armas alcanzaron, de acuerdo al CSE, con 87%. Le siguen el PLC con 11% y en tercer lugar el Partido Conservador de Alfredo César, por encima de CxL. Rivas aumentó el rango de participación electoral a nivel nacional “a 53%”, pese a que sus datos se contradicen a las imágenes vistas durante la jornada: Centros de Votación vacíos.

09:05 p.m. En Bilwi, simpatizantes de Yatama salen a las calles en caravana, para celebrar los resultados que muestran las copias de sus actas de escrutinio y conteo rápido. de confirmarse la tendencia de Yatama, el actual alcalde Reynaldo Francis tendría un período más al frente de la principal comuna del Caribe Norte. 08:40 p.m. Dos camionetas fueron dañadas en Corn Island, por supuestos simpatizantes de Yatama que reclaman el “robo” de las votaciones municipales. Las camionetas dañadas pertenecen al actual alcalde de esa ciudad y también candidato del FSLN, Cleveland Webster, y a la Empresa de Administración de Aeropuertos Internacionales (EAAI), reporta La Costeñísima. 07:18 p.m. En Ocotal, Nueva Segovia, cierran las mesas electorales y se reporta escrutinio bajo cortes de energía eléctric. Además, hay lluvias en Jalapa, El Jícaro, San Fernando, Ciudad Antigua y Ocotal, según reporte de ABC Stereo. Se observó una delegación de la OEA en Ocotal.

06:50 p.m: Coordinador de Centro de Votación del Colegio 14 de septiembre, pide que expulsen a equipo de Confidencial.

#Municipales2017 En el CV ubicado en colegio 14 de sept el coordinador quiso expulsarnos sin motivo alguno. Estamos a espera de resultados pic.twitter.com/ZernRPylZJ — Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 6 de noviembre de 2017

06:36 p.m: En el Colegio Benjamín Zeledón, en Managua, a los votantes que fueron trasladados también se les dio comida. Desde ese Centro de Votación medios oficiales transmitieron en vivo, e insistían en repetir que las JRV se cerraron después de las seis por afluencia de gente, aunque no había nadie.

A votantes que llevaron al Benjamin Zeledón, les dieron comida. Organizaban motorizados. #Municipales2017 pic.twitter.com/uB0yIP3hkZ — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 6 de noviembre de 2017

06:20 p.m: “En Jinotega no votó ni siquiera el 10 por ciento de personas”, asegura Byron Chamorro, miembro del FAD. Mientras en San Rafael del Norte, La Concordia, El Cuá y Wiwilí se reporta “mínima participación de votos”. Chamorro dice que, aunque en San José de Bocay la gente sí estaba saliendo a votar, les era imposible concretar su voto pues muchos no aparecían en el padrón electoral. También se han registrado acreditaciones manchadas y fallas con las tintas indelebles. Según Chamorro, “la gente está atemorizada”, pues en Wiwilí y Jinotega han desplazado al Ejército en las calles. Mientras tanto en Managua, poco antes del cierre de las JRV se seguían trasladando a los ciudadanos en caponeras, buses y motos a los Centros de Votación. En el colegio Rigoberto López Pérez, por ejemplo, llevaban a votantes en caponeras y camionetas. Las personas se bajaban en la parte trasera del colegio, mientras la misión de la OEA se encontraba presente. Otras personas eran trasladadas incluso frente a la delegación.

Traslado de votantes en caponeras en Colegio Rigoberto Lopez Pérez. Los dejan en parte de atrás mientras esta misión @OEA_oficial pic.twitter.com/q3qi8NY8ID — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 5 de noviembre de 2017

06:00 p.m: La orden es esperar al último votante, pero muchas JRV se cerrarán con mucho del material electoral sin usar. Por ejemplo, en el Colegio 14 de septiembre, en Managua, no había nadie haciendo fila.

#Municipales2017 En la JRV 11 ubicada en el CV 493 en el colegio 14 de sept más boletas sin usar Foto por @CH_fotografia pic.twitter.com/w1esO4ZVm5 — Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 5 de noviembre de 2017

Ya son las 6:08 y en el instituto Benjamin Zeledon no cierran juntas pese a que no hay votantes #Municipales2017 pic.twitter.com/uB1IXLi0eS — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 6 de noviembre de 2017

05:45 p.m: “La abstención ha sido brutal en el municipio de Matagalpa”, asegura Juan Carlos Arce, del Cenidh. En otros municipios como San Ramón las votaciones han ocurrido “con normalidad comparada a otros años”, explica. En ese departamento se han reportado múltiples anomalías electorales como la falta de acreditación de miembros opositores, entrega de cédulas en domicilio de ciudadanos, candidatos del Frente Sandinista recibiendo material electoral, entre otros.

05:20 p.m: Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que el CSE estaría aplicando una estrategia para impedir que los partidos políticos, sean incapaces de demostrar con documentos, los verdaderos resultados de la jornada. El fiscal nacional de CxL, Augusto Valle, denominó la táctica como “Operación Avestruz”, y según él inició apenas se constituyeron las JRV y los fiscales comenzaron a recibir copias ilegibles del acta de apertura. Valle dijo que sospechan que eso mismo ocurrirá con las actas de escrutinio y las actas de cierre. “Toda la elección se resume en un acta de escrutinio que a su vez se resume en un acta sumatoria municipal, que es entregada por el Consejo Electoral Municipal”, detalló.

04:54 p.m: Partidos políticos denuncian que ciudadanos llegan a las JRV en las que votan normalmente y descubren que han sido trasladados y buscan la nueva JRV asignada, o simplemente desisten y se van a sus casas. Alfredo Gutiérrez, candidato a alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), refirió que eso fue exactamente lo que le pasó a una hija suya, que desde 2012 vota en la misma JRV en la que lo hace toda la familia, pero esta vez fue “trasladada” a una junta ubicada a 10 kilómetros de distancia. “Lo mismo le pasó a un amigo mío. La intención es que el ciudadano desista de ir a depositar su voto, pero esperemos que no sea así”, aseveró. 04:12 p.m: En los municipios de Yalagüina, Somoto y San Lucas, se informa que vehículos particulares están recogiendo a las personas en sus casas y trasladándolas a las JRV. Hasta este momento no se han observado a miembros de la misión de la OEA en Nueva Segovia y Madriz. Fuente: Joel Castillo, Radio ABC Stereo.

Penco dijo que misión de la @OEA_oficial ha visitado más de 200 Centros de Votación… pero poco se les ha visto en el territorio pic.twitter.com/h1kf55h6en — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 5 de noviembre de 2017

03:45 p.m: Periodistas locales de León reportan ausencia de observadores de la OEA en las JRV. Mientras tanto, continúan las denuncias del uso de vehículos del Estado para trasladar a pobladores a los centros de votación. Por su parte, el asesor legal de CxL en León, Claudio Martín Mayorga, aseguró que en la escuela-taller Pepe Escudero sacaron a un fiscal de su partido sin motivo alguno. También, se reportaron más boletas de lo que estipula la ley y en algunos centros abrieron el paquete electoral antes de lo previsto. Fuentes: Pedro Altamirano y Juan Pablo Sequeira.

#Municipales2017 | Vehículos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con sede en León, utiliza los recursos de la institución para transportar personas simpatizantes del FSLN. Más información en https://t.co/bJMEP8uqsx pic.twitter.com/pvioM9Zeb5 — Confidencial.com.ni (@confidencial_ni) 5 de noviembre de 2017

03:22 p.m: El Frente Amplio Democrático (FAD), denunció que los militantes sandinistas están votando “varias veces”. Según ellos, el CSE entregó a última hora cédulas de identidad a partidarios sandinistas “para el voto múltiple, doble y triple” en diferentes JRV. También, dicen, repartió credenciales amarillas a oficialistas “para que quienes las porten puedan votar en cualquier mesa” electoral. Además, que en las juntas receptoras de votos “se ha comprobado el uso de dos tipos de tinta, una de las cuales se borra inmediatamente y la otra es indeleble“. La que se borra, se ha aplicado a “empleados públicos y personas reconocidas como orteguistas”.

También, según el FAD, “en municipios de todo el país se ha constatado la presencia de portátiles de civiles, policías y soldados utilizados para alterar cifras de votación” y “se ha constatado que en oficinas públicas están borrando la tinta del dedo de los militares para llevarlos a votar a otros sitios”, anotó. EFE. 03:00 p.m: El comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo votan en El Carmen. Ortega empezó su discurso lamentando el tiroteo que ha dejado más de 20 muertos en Texas, Estados Unidos. “El terror no es más que una expresión del odio”, dijo, para luego afirmar que “en Nicaragua ya quedó enterrada para siempre la guerra y decidimos por el camino de las votaciones, de las elecciones, para definir autoridades locales, autoridades regionales, diputados”. 02:17 p.m: Wilfredo Penco, jefe de la misión de la OEA, visita el Colegio Bautista, Centro de Votación más grande del Distrito I, que a esta hora sigue sin votantes. Penco dice que “en cuanto a los niveles de participación, es un tema de percepción, y, por lo tanto, la percepción no forma parte del rigor científico que deben tener las misiones de observación, de manera tal que estamos procesando datos que nos van llegando. En el próximo informe, sobre la base de esos datos científicos, se incluirán no sobre percepciones. No hacemos cálculos a ojos de buen cubero, sino con información concreta es que vamos a opinar en este punto”, agregó. Según el enviado del secretario Luis Almagro, la misión ha visitado más de 200 centros de votación.

Colegio Bautista en Managua en estos momentos: Mas periodistas que votantes. Aquí hablará Penco de @OEA_oficial en breve #Municipales2017 pic.twitter.com/wwdOnXZk8g — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 5 de noviembre de 2017

01:30 p.m: De acuerdo al informe realizado a mediodía por el equipo de periodistas de Radio Darío, de la ciudad de León, la afluencia de votantes ha sido escasa. Arnoldo Toruño, directivo de Panorama Electoral en dicho departamento, afirmó que el abstencionismo ronda entre el 65 y 70 por ciento. De igual manera, Arlen Zapata, directiva del Frente Amplio por la Democracia, FAD, confirmó a Radio Darío las cifras de abstencionismo y agregó que tiene evidencia de anomalías, como que la delegada del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) en León, Yaniree Álvarez, participó como propietaria de una Junta Receptora de Votos en representación del FSLN.

12:30 p.m: Panorama Electoral presenta primer informe preliminar sobre comicios electorales. Panorama distribuyó 450 observadores en Nicaragua. La falta de acreditación dificultó verificar constitución de mesas electorales, y ellos han recibido denuncias de que se ha reportado intimidación de simpatizantes del FSLN contra otros ciudadanos, que fiscales de algunos partidos no fueron acreditados a última hora en diversos territorios y que en algunos departamentos se estaban trasladando a votantes en vehículos de las alcaldías.

Inicia conferencia con primer informe preliminar de Panorama Electoral sobre jornada de #Municipales2017 pic.twitter.com/a4HOnkTclu — Arlen Cerda (@arlencerda) 5 de noviembre de 2017

12:00 p.m: Según el jefe de la misión de la OEA, el uruguayo Wilfredo Penco, la poca concurrencia en los centros de votación es por “las tradiciones” de cada elector, y por las “características de la jornada (electoral) en sí misma”. “Hay electores, que como todos sabemos, están presentes desde antes de la apertura, otros prefieren hacerlo con más tranquilidad a lo largo de la mañana, y también, hay quienes esperan a que pase el mediodía”, explicó el enviado de la OEA a periodistas. Penco llamó al pueblo nicaragüense a que se acerque a las urnas y deposite su voto porque es su “derecho”. EFE

11:54 a.m: “La política es más que votar. Es hora de ejercer la política con conciencia ciudadana. Nicaragua merece algo mejor de lo que está viviendo”, dice en homilía el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. 11:37 a.m: Los Centros de Votación en Managua siguen con poca presencia de electores. En el Colegio Salvador Mendieta, de la Colonia Centroamérica, las Juntas Receptoras de Votos lucen vacías. Igual en el Colegio Madre del Divino Pastor, de la capital, la ausencia es notoria.

#Municipales2017 Francisco Barraza siempre ha votado en el CV del Colegio Divino Pastor. Hoy no se encontró en el padrón. No pudo votar. pic.twitter.com/uM1ZvyTz59 — Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 5 de noviembre de 2017

11:29 a.m: Una camioneta de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua -León (UNAN-LEÓN) está a la disposición del partido de Gobierno para trasladar a simpatizantes del FSLN a los centros de votación. Esta fue vista en las afueras de la JRV del Colegio Ermita de Dolores. En el barrio Fundeci, se reportan fallas con las tintas indelebles. “A una joven le aplicaron la tinta y horas después se le había borrado totalmente”, afirma Leo Cárcamo, periodista local. Marianela Flores, candidata a vicealcaldesa de León, declaró a Radio Darío que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no dio acreditaciones a sus fiscales y miembros de JRV.

Buses de la UNAN León al servicio del FSLN para trasladar votantes. Al frente casa de campaña del partido #Municipales2017 pic.twitter.com/M9kJPBnWCw — Wilfredo Miranda (@PiruloAr) 5 de noviembre de 2017

11:00 a.m: Byron Chamorro, miembro del FAD en Jinotega, reporta que hasta las 11 de la mañana, la cantidad de votantes en el municipio de Jinotega era “extremadamente mínima”. Por su parte, Juan Carlos Arce, del Cenidh en Matagalpa, informa que a varios miembros opositores se les ha impedido la acreditación en los municipios de Pantasma y San Dionisio. “Además de eso ha estado tranquilo y hay una calma relativa”, afirma. En Matagalpa, según Arce, la afluencia de votantes “es mínima”. 10:31 a.m: En Chinandega, algunas Juntas Receptoras de Votos, como la de Monserrat están desiertas. En este departamento hubo descontento por dedazo FSLN. En Granada, también están vacías. Mientras tanto el magistrado Roberto Rivas dice que a las 8:30 a.m. ya habían votado más de 350 mil personas en el país. Sus reportes son reales “no políticos”, aseguró.

#Municipales2017 El CV Naciones Unidas tiene un padrón de poco más de 2 mil personas. Ahorita hay una votando. @confidencial_ni pic.twitter.com/YnXQ3ldY42 — Vladimir Vásquez (@vasquezvladimir) 5 de noviembre de 2017

09:52 a.m: Antes que llegue Wilfredo Penco, líder de la misión de observación electoral de la OEA, en el Centro de Votación del Colegio Cristo Rey en Managua, han organizado filas de personas, el ritmo de votación es lento y hay gente que no pasa a las JRV a votar, al parecer esperando hasta que llegue Penco.

#Municipales2017 | Wilfredo Penco recorré tres JRV del colegio Cristo Rey en #Managua. Preguntas genéricas: “¿Todo bien en el proceso?” pic.twitter.com/rNCzTLOzHp — Néstor Arce (@NestorArce) 5 de noviembre de 2017

09:49 a.m: Wilfredo Penco, jefe de la misión de observación de la OEA, en su recorrido por las Juntas Receptoras de Votos ubicadas en el Colegio Cristo Rey de Managua, realizó preguntas genéricas a los presidentes de mesa. “¿Han venido personas en silla de ruedas?, ¿Todo bien en la apertura de las mesas?, ¿Usted de qué partido es?” Luego de observar las JRV, con ausencia de votantes, Penco dijo a los medios de comunicación que la jornada está iniciando y que en un segundo informe podrá dar más detalles del desarrollo de las elecciones.

#Municipales2017 | Wilfredo Penco llega al CV Cristo Rey, en #Managua. Pregunta si han recibido las maletas electorales sin problemas. pic.twitter.com/27fC9esrqE — Néstor Arce (@NestorArce) 5 de noviembre de 2017

09:10 a.m: En las primeras dos horas de la jornada electoral; para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales, la afluencia de votantes ha sido mínimo. Algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) han presentados anomalías, los presidentes de mesa y fiscales de partidos opositores no han podido entrar para la instauración de las mesas electorales. En otras zonas, las personas no aparecen en los padrones de mesa, pero sí en los patrones colocados fuera de las JRV.

09: 00 a.m: La candidata a alcaldesa de Managua, la sandinista Reyna Rueda, llamó a la población a participar en las elecciones municipales: “El llamado es a todas las familias, que vengan a cumplir con ese derecho, la participación de todos los ciudadanos es la que define qué es lo que queremos”, dijo Rueda después de votar en la UNI. Rueda afirmó que las familias, en especial las mujeres, llegan tarde a las JRV porque “dejan primero hechos sus quehaceres y después dando gracias a Dios en sus diferentes iglesias”. En las elecciones generales de noviembre pasado la abstención fue notoria, el Consejo Supremo Electoral (CSE) la estableció en 31,8%, mientras que la organización no gubernamental Hagamos Democracia la ubicó en 68%. En 2012 el FSLN ganó 134 municipalidades de 153 posibles.

#Municipales2017 Rueda justificó la poca cantidad de votantes aduciendo que estos se encuentran en las actividades religiosas. pic.twitter.com/dDjcJXBzEb — Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 5 de noviembre de 2017

El Consejo Supremo Electoral (CSE), por su parte, instaló hoy una “lista verde” en los centros de votación, para que las personas que no aparecen en el padrón electoral “activo” puedan votar. La “lista verde” se corresponde con el llamado padrón “pasivo”, compuesto por las personas que no ejercieron su derecho al voto en las últimas dos elecciones, y que son separadas del padrón “activo” bajo la posibilidad de que hayan abandonado el país o estén fallecidas. Según las estadísticas del CSE, el padrón “activo” está compuesto por 3,8 millones de personas en edad de votar, es decir, mayores de 16 años, mientras que el “pasivo” suma al menos medio millón de votantes. Las autoridades del CSE han asegurado que el sistema electoral está en capacidad de recibir los votos de ambos padrones en las 13.069 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 4.309 centros de votación en toda Nicaragua. (EFE)

Reciba reportes de la jornada electoral en nuestro canal en Telegram. Clic para unirte http://bit.ly/TelegramMunicipales2017