Hernaldo Zúñiga: “Tengo dudas sobre si volveré a sacar un álbum”

El cantautor Hernaldo Zúñiga conversa sobre la música dentro de la literatura, el panorama musical y sus nuevos proyectos

El popular cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga, viajó a Nicaragua para participar en la V edición del festival de literatura Centroamérica Cuenta y visitó el programa Esta Noche donde conversó con Juan Carlos Ampié, sobre las diferencias y similitudes entre la música y la literatura. Zúñiga aseguró que más que la página en blanco, el mayor obstáculo de los escritores de hoy son las “distracciones”. “He pasado por épocas muy largas de bloqueo”, admite el compositor, quien asegura que ahora “el momento en el espacio físico que le queda a tu obra creativa se va reduciendo”.

Hernaldo nació en Managua pero fue criado en Masaya y comenzó su carrera musical en Chile “por azar”, confesó a la Revista Niú. Él es el autor de baladas como “En el mismo tren” y “Procuro olvidarte”. Actualmente vive en México.

Primero que nada, quiero que nos ayudés en poner en perspectiva la envergadura de un evento como Centroamérica Cuenta ¿Cómo valorás este evento que te ha tocado vivir esta semana?

Yo creo que difícilmente Nicaragua tiene un evento similar. Si lo ponemos en un sistema jerárquico de eventos anuales creo que este sería el puntero. Lo que me ha gustado es que es un evento muy blanco, en donde sobre esa pared diáfana se va dejando impronta de los distintos talentos y se va dejando una huella gráfica y emocional del discurso que mueve cada uno de esos universos literarios que nos lleva a cada escritor, poeta. Yo soy un exotismo en esta edición por lo que hago, aunque tiene muchos puntos de conexión.

Foto de familia de la presente edición de “Centroamérica cuenta”, ¡tomada dentro de mi colegio Centroamérica”!, Managua, Nicaragua. pic.twitter.com/F0ppxfi102 — Hernaldo Zúñiga (@hernaldozuniga) 25 de mayo de 2017

Hablemos un poquito sobre esa cualidad exótica que tenés en este contexto. ¿Cuál es la relación entre la literatura y la música? Uno creería que son disciplinas totalmente separadas o por lo menos los civiles que no ejercemos la música

(Ríe) Ya lo dije un poco en el conversatorio “Literatura hecha música y música hecha literatura”. La música y la literatura en realidad crecen de la mano. Era un factor oral desde antes. Cuando la literatura nace, nace con la oralidad, con la narración de hechos que acontecían en una aldea o un reino por la necesidad del hombre de hacer la narración de la vida. Luego aparecen los juglares, que pusieron música a las palabras e iban narrando los hechos apoyados de un laúd o algún instrumento antiguo. En realidad la literatura y la música nacen con la imprenta. Es decir, ayer.

¿Quiere decir que lo que las separa principalmente es el canal de salida o la manera en que la persona lo recibe?

Por supuesto, la plataforma. Luego la música se hace canción. Pensemos que Monteverdi de Italia, que es el creador de la ópera, realiza el concepto de una larga historia vertebrada a una estructura musical y cantada. Ahí es donde la música y la literatura realmente encuentran una simbiosis que dura hasta el día de hoy. Aunque son (los de la ópera) libretos relativamente malos, no hay un cuidado por la calidad literaria de esos libretos que trabajaba Bellini, Verdi y Puccini, para mencionar algunos, que son mis favoritos. Pero realmente ahí es donde el relato encuentra un excelente vehículo en la música y se proyectan juntos a la gente.

En términos creativos… ¿La angustia que un compositor tiene frente a una página en blanco es la misma que tiene un escritor?

Pues ya no hay páginas en blanco (ríe), yo creo que ahora hay mucha distracción para el escritor. Yo me imagino que un escritor antes de ponerse a escribir una página, ve noticias, fuentes que puedan estimularle, cosas así. Antes sí era una página pelona, pura y dura donde tenía que emborronarla. Yo he tenido distintos períodos. Aunque nunca han sido de angustia. Pero sí he pasado por épocas muy largas de bloqueo.

¿Entonces cómo combatís el bloqueo? ¿No es un factor de estrés para vos?

Lo fue, ya no. Lo asumo como algo que debe de ocurrir, en mi caso. Digamos que trabajo bastante con pocos resultados. No hay proporción entre el esfuerzo y el resultado, que es un tema injusto, pero es así. En el sentido que despliego una maquinaria de trabajo que obtiene muy pocos resultados, por criterios de filtros o porque no logro dar con el tono que te lleva a desarrollar tu historia. En la literatura ocurre lo mismo. Hay momentos que gobiernan al escritor y uno se convierte en un especie de médium de una sinergia que se crea aparte de vos.

He pasado días nutritivos en compañía de grandes talentos de la literatura iberoamericana reunidos por “Centroamérica cuenta”. — Hernaldo Zúñiga (@hernaldozuniga) 26 de mayo de 2017

¿En tu proceso personal cómo influye la literatura? ¿Hay algo en particular que sintás como una influencia importante para vos en cualquier etapa de tu carrera?

Sin duda la poesía. Ha sido como un vehículo de estímulo y de inspiración. En períodos que poco se me ocurre o ando muy desganado de ánimos en el motor, la poesía suele darme un empujoncito. Me ayuda. Ten en cuenta, no sé si para los escritores, pero la música de esta parte del siglo se ha vuelto como muy complicada…

¿En temas logísticos?

Pues sí. Yo me he tenido que convertir en empresario, productor, de todo un poco. Antes tenías un staff que cada uno hacia determinadas tareas y vos te dedicabas meramente a componer y cantar. Eso ya se acabó para mí hace mucho tiempo. Entonces bastante de mi energía cotidiana lo absorben contestar correos, hacer llamadas, reuniones… El momento en el espacio físico que le queda a tu obra creativa se va reduciendo, incluso ese “músculo” (de inspiración) se ha ido aguadeando. Y la música como todo, requiere continuidad.

¿Te has sentido tentado en cruzar esa frontera que separa la música de la literatura?

Sí, sí, pero no. No me sale bien (ríe). Entonces ya desistí hace tiempo. A lo mejor no es el momento, porque la literatura es como la música, tiene mucho de entrega. Ha habido casos, porque sí existe, un empresario de importaciones muy exitoso en Cataluña que es un magnifico escritor. Lo quiero conocer.

¿Existe algún músico que haya hecho esa transición y te parece que su trabajo logró ser notable?

Leonard Cohen, que murió el año pasado. Es un magnifico poeta, también tiene libros de relatos cortos muy buenos. Bruce Springsteen acaba de hacer un ejercicio autobiográfico magistral. Una obra literaria que ve al tú por tú a cualquier gran obra. A mí me impactó. Admiro mucho a Springsteen pero no conocía su calidad intelectual. Lo importante es la manera que él decide hacer una especie de striptease emocional hacia los demás y que el libro es una especie de ensayo sobre el hecho creativo, musical y sobre la música en general. Me sorprendió mucho.

Hablando de música… te tengo que preguntar ¿Cuándo vamos a escuchar música nueva de Hernaldo Zúñiga?

Tengo dudas muy razonadas sobre si yo volveré a sacar un álbum en el resto de mi carrera. Cada vez es una especie de hecho azaroso grabar un álbum y publicarlo. Sobre todo porque yo vengo de una línea de excelencia en lo que se refiere a producción. Me acostumbré en la época de la abundancia a trabajar con los mejores estudios del mundo. Lo que es mi discografía tiene un peso económico brutal.

¿Y esa estructura que soportaba ese esfuerzo ya no existe?

Exacto. Conformarme con menos lo veo improbable. No me veo haciendo un disco artesanal. Soy una especie de neurótico de la calidad sónica y tengo un oído que raya en lo absoluto y me doy cuenta de muchas cosas que otros colegas no perciben y no es que me haga mejor, más bien es una tara, porque desafina alguien una nota o desafino yo, me doy cuenta y no la paso bien. Me acostumbré a unas herramientas “Premium”, entonces conformarte con algo menos que eso es casi imposible. Entonces ya veremos qué viene.

Bueno… esperemos que los astros ayuden para que nos des otra producción

Aunque sea voz y guitarra. Sería preferible mostrar nuevos trabajos de una forma desnuda, es decir sólo con una guitarra o el piano, que pensar con algo más elaborado, como una banda o una orquesta.