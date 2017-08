Alcaldía de Managua y la Cooperación Japonesa presentan el Plan Maestro para cambiar el rostro de la ciudad

La Managua del futuro comenzará a construirse en 2018

La modernización de Managua incluye un sistema de transporte eficiente, el desarrollo de cinco centros urbanos y la ampliación de las vías de la ciudad

Vladimir Vásquez

@vasquezvladimir

18 de Agosto 2017

En el 2040 Managua podría ser una ciudad más moderna. Las carreteras panamericanas norte y sur, podrían contar con su propio tren con capacidad para 15 mil pasajeros que viaje a unos 60 kilómetros por hora. ¿No le suena posible? Pues la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA) sí lo ve. Por ello presentaron el Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua junto con la Alcaldía capitalina, para demostrar cómo en 23 años, la caótica, frenética y sudada Managua podría modernizarse.

El mejoramiento del transporte público es uno de los ejes principales del proyecto propuesto por los japoneses. La idea es que un mejor servicio de transporte para la población reduzca la cantidad de vehículos que se compre y por ende las calles se descongestionen.

Según la proyección de los expertos, sin una intervención que mejore el transporte en la capital las vías se seguirán saturando y la población tardará más en viajar desde sus casas hasta sus trabajos o centros de estudios.

El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, explicó durante la exposición del proyecto, que actualmente hay personas que tardan entre dos y tres horas para llegar a sus trabajos en la capital.

Con el desarrollo de las obras que contemplan la centralización de las terminales de buses, en un moderno complejo que albergará a los buses intermunicipales que entran a la capital.

El sistema de transporte tendrá conexión entre el centro y sub centros urbanos contemplados en la propuesta del JICA y tendrá un impacto en la estimulación de la economía de la ciudad.

La pista Juan Pablo Segundo, por su parte, estará conectada por un bus con una capacidad de 10 mil pasajeros que pueda viajar a unos 60 kilómetros por hora.

Pero el mejoramiento del transporte de Managua también contempla la construcción de pasos a desnivel, ampliación vial, mejoramiento de las vías, creación de nuevas vías y el mejoramiento de las intersecciones en un mediano y largo plazo.

Para empezar estos cambios, se reorganizarán las rutas que actualmente existen en la capital. Pero la reubicación de las terminales de buses no parece que sea posible pues según Moreno, la gente sabe dónde están las terminales de buses que usualmente utilizan.

“De momento no (se van a mover) Hay una propuesta de que deben moverse hacia el cuarto anillo, pero esa es una propuesta de mediano plazo. En el corto plazo creemos que no porque son centros importantes y que hay una costumbre de los managuas de usar esos centros, pero sí mejorar la calidad de las mismas”, explicó Moreno.

Mayor densificación

En el año 2040 Managua tendrá aproximadamente un millón 940 mil 78 habitantes. Eso significará un crecimiento de 444,693 habitantes con respecto al cálculo poblacional de la capital del año 2016.

Ese crecimiento complicaría mucho más la ya de por sí densamente poblada Managua. La propuesta de la cooperación japonesa y advertencia también, es que no se siga construyendo hacia el sur, de tal manera que no se afecte el corredor ecológico ubicado en la zona conocida como el cuarto anillo vial.

Esta población necesitará un lugar dónde alojarse y con el Plan Maestro se propone que se destinen unas 142 hectáreas de terreno para desarrollar construcciones habitacionales.

“Una de las alternativas es lograr mayor densificación. No quiere decir que no va a haber en una planta o que lo vamos a prohibir sino que se promueva ese tipo de inversiones y los que decidan vivir en ese tipo de inversiones probablemente van a tener más cerca algunos centros comerciales”, explicó Moreno.

Esto permitiría que la población esté concentrada en zonas mucho más compactas y reduciría el esparcimiento desmedido que principalmente se dirige hacia la zona sur. El peligro es que el área verde del municipio también desaparezca junto con este crecimiento poblacional si no se detiene a tiempo.

Koji Yamada, representante de la empresa desarrolladora del Plan Maestro, expresó que “se plantea un concepto de desarrollo urbano densificado donde se proponen construcciones en mediana y gran altura para poder alojar a la población creciente y el desarrollo creciente del municipio”.

Los cinco centros de Managua

Actualmente Managua no tiene un solo centro, un corazón del cual salgan las arterias que conformen la ciudad. Por ello el JICA propone que se desarrollen cinco centros urbanos.

Eso pasaría por el desarrollo de un centro Tradicional y Patrimonial y cuatro sub centros que provisionalmente se han nombrado como sub centro oriental, sub centro urbano metropolitano, sub centro tecnológico avanzado y sub centro occidental.

Estos estarían conectados con los cinco ejes radiales que conectan la capital y conectarían con el desarrollo del moderno sistema de transportes que se contempla en el Plan.

El sub centro urbano metropolitano albergaría centros financieros y de negocios internacionales, oficinas de Organizaciones No Gubernamentales, Complejos Comerciales y la terminal de transporte y tendría un tamaño de aproximadamente unos 30 a 40 hectáreas de terreno.

La propuesta del JICA es que esta zona esté ubicada en la Carretera a Masaya, aunque por el momento hay tres propuestas de lugares donde se podrían desarrollar a lo largo de esa vía.

El financiamiento

El gran reto de este proyecto es su financiamiento. Algunos documentos demuestran que su costo puede estar en unos 1,150 millones de dólares como mínimo, pero que podría incrementar con el tiempo.

Ni las autoridades de la Alcaldía de Managua ni los representantes del JICA comentaron sobre el costo total del proyecto.

Hiroito Takata, representante del JICA en Nicaragua, se limitó a decir que es muy difícil hacer un cálculo sobre el costo del proyecto total, tomando en cuenta que contempla una gran cantidad de construcciones.

“Solo como mencionamos algunos proyectos importantes y prioridades”, dijo Takata.

Moreno dijo que esto tendrá que pasar por una serie de inversiones del sector público y privado para poder desarrollarlo en el tiempo propuesto por la cooperación japonesa.

Takata dijo que este proyecto de desarrollo no está incluido dentro de la cooperación habitual del Japón con Nicaragua, pero sí “estamos anuentes de cooperar con estos trabajos como construcción de vías de transporte”.

El embajador de Japón en Nicaragua, Yasushi Ando, dijo que el apoyo de Japón para el desarrollo del Plan Maestro “depende de la solicitud que haga el Gobierno de Nicaragua. Podremos pensar en ese sentido, solo que estamos esperando la solicitud de la parte de Nicaragua”.

Empresarios de la construcción entusiasmados

El presidente de la Cámara de la Construcción de Nicaragua, Rodrigo Pereira, mencionó que este será un nuevo paso en el desarrollo económico de la ciudad de Managua.

Ricardo Meléndez, también miembro de la Cámara de la Construcción, planteó que algunas fuentes de financiamiento pueden salir de lo que se paga por el uso de los vehículos en la ciudad y que este costo pueda aumentarse de tal manera que se cubra el desarrollo de algunas obras del Plan de Desarrollo de Managua.

“Es un tema que hay que platicarlo. Yo sé que a algunos no nos gusta pagar más, pero para otros es un tema de conciencia si queremos una ciudad más próspera y alcanzar esas metas, vamos a tener que abordar eso no sé si este año, pero a futuro”, dijo Meléndez al finalizar la exposición.

La obra necesitará de la participación de muchos sectores, por eso incluso la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Nicaragua (ANIA) se puso a disposición de las autoridades locales para contribuir en el desarrollo del Plan.

Carlos Fernández, presidente de ANIA, dijo que este es un gran reto para lograr que Managua tenga un crecimiento ordenado “al igual que todas las capitales del mundo”.

“Esto es prácticamente una oportunidad enorme que tenemos en Managua, de tener una capital ordenada y segura”, expresó Fernández.

Según las proyecciones de Moreno, la ejecución del Plan podría iniciar en el año 2018. Por lo pronto, expresó que en el corto plazo se creará la Dirección de Planificación Urbana que se encargará exclusivamente del desarrollo de las obras relacionadas a la propuesta japonesa.