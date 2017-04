Demolió la autonomía municipal y centralizó todo el poder desde El Carmen

Ortega ha impuesto “un diálogo de sordos” con municipios

“No estar presente en los territorios le quita relación con la gente” a Ortega, afirma experta de la Red de Desarrollo Local, María Luisa Babini

Las escasas visitas del comandante Daniel Ortega a solo ocho de los 153 municipios de Nicaragua, durante los últimos cinco años, cortan la relación del caudillo del Frente Sandinista con la población y dificultan más la comunicación con las autoridades locales y los territorios, según expertos municipales consultados por Confidencial, a partir de la investigación de esta revista sobre las intervenciones del mandatario hechas desde enero de 2012 hasta el pasado 20 de abril.

La municipalista María Luisa Babini, miembro de la Red de Desarrollo Local, asegura que la ausencia de Ortega en los territorios “le quita relación con la gente”, que a su juicio ha sido reemplazada por un sistema de comunicación a cargo de los secretarios políticos del Frente Sandinista, y centralizada en Managua, a donde deben venir cada semana los alcaldes de las 134 comunas en poder del partido de gobierno.

“El diálogo se ha roto. Es un diálogo entre sordos de un mismo sector y la gente que no comulga con eso está totalmente fuera”, valora la experta.

En noviembre de este año están previstas las votaciones en los 153 municipios del país, que fueron pospuestas el año pasado por coincidir con las votaciones generales. Confidencial ha comenzado a publicar una serie de reportajes relacionados con las realidades territoriales y el estado de la autonomía municipal. Los primeros tres reportajes de esta serie han abordado la exclusión de las alcaldías opositoras en la asignación de las transferencias municipales, la destitución arbitraria de 34 alcaldes y vicealcaldes durante el gobierno de Ortega y la ausencia del mandatario en los municipios.

El municipalista Amaru Ruiz, director de la Red de Desarrollo Local y la Fundación del Río, considera que la administración de Ortega ha impulsado un estilo de gobierno marcado por el objetivo de profundizar el control del poder, pasando encima de los territorios.

“No hay un modelo de gobierno, porque en el camino han ido cambiando e improvisando sus medidas, pero sí una intención de tener cada día más control”, afirma Ruiz.

Ambos municipalistas coinciden en que hasta hace diez años Nicaragua estaba a la vanguardia de Centroamérica con un marco legal en defensa y promoción de la autonomía municipal, que hoy se ha desmontado por completo, reduciendo a los alcaldes “a ser meros ejecutores de las políticas del gobierno central y quitarle a los ciudadanos ese rol profundo de poder elegir e involucrarse en la gestión de sus necesidades, detalla Babini.

Sin embargo, a pesar de la recentralización del poder, el Ejecutivo tampoco está viajando más a los municipios y, por el contrario, ha reducido a dieciocho viajes sus visitas a los territorios durante los últimos cinco años, según confirmó Confidencial.

En sus dieciocho viajes, además, Ortega solo ha visitado ocho de los 153 municipios, que equivalen al cinco por ciento de la división administrativa de Nicaragua.

El encierro de Ortega en su oficina y residencia de Reparto El Carmen no disminuyó ni siquiera el año pasado, cuando inscribió su candidatura presidencial para su segunda reelección consecutiva, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Este año de votaciones municipales, los especialistas estiman que Ortega tampoco saldrá más, y es un hecho que a menos de siete meses de los comicios, Ortega no ha visitado ningún territorio en 2017.

Según Babini, “en la medida en que no existe descentralización, que no existe realmente una autonomía municipal y que también hay un manejo electoral teñido de irregularidades, de fraudes, no es que el gobierno necesite, como necesitaba anteriormente, buscar votos”.

Durante su campaña de 2006, Ortega recorrió prácticamente todo el país. Incluso para el 2008, en ocasión de las municipales de ese año, también realizó 37 visitas a los territorios.

Ahora, considera Babini, “ya está todo el paquete armado como para que (a Ortega) no le sea imprescindible hacer presencia en los territorios”.

Para los comicios municipales de este año, el gobierno ha invitado a una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), como parte del acuerdo obtenido en una “mesa de comunicación e intercambio”, tras un informe de la OEA sobre la situación política y el sistema electoral de Nicaragua, hecho en octubre de 2016 y cuyo contenido no se ha hecho público, y también en reacción de la amenaza de la iniciativa Nica Act, que contiene sanciones de Estados Unidos a los préstamos del país.

Sin embargo, el garante de este aspecto del acuerdo es el mismo magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, señalado por la oposición de dirigir los fraudes electorales de las municipales de 2008 y 2012 y las nacionales de 2011 y 2016, en las que se reeligió Ortega.