Proyectan una cartera de 90 millones de dólares

Produzcamos: “crecimiento agresivo” en 2017

Banco estatal de desarrollo podría captar dinero del público e inversión privada, pero aún no ha tomado la decisión

El Banco de Fomento a la Producción, mejor conocido como Banco Produzcamos, tuvo un crecimiento superior al 110% en 2016 al desembolsar 55 millones de dólares destinados para el sector productivo de Nicaragua.

Daniel Otazo, gerente general de esta entidad, explicó en el programa televisivo Esta Noche que la cartera de préstamos del banco de desarrollo se orienta principalmente al sector agropecuario y a la ganadería

Produzcamos cuenta con 22 mil clientes, divididos en dos categorías: “Banca de primer y segundo piso”. En el primero, el banco llega directamente a los clientes, ofreciendo créditos y asistencia técnica.

Mientras que en la banca de segundo piso utiliza intermediarios, como cooperativas, micro financieras, programas de gobierno y otros bancos del sistema financiero nacional, para distribuir los créditos. En este rubro están concentrado la mayor parte de los clientes de Produzcamos.

“Cubrimos todos los sectores, pequeños, medianos y grandes. El volumen está concentrado en pequeños productores. Y atendemos grandes proyectos agropecuarios a través de cartera directa”, explicó Otazo.

Produzcamos sigue siendo un banco pequeño en comparación a los estándares tradicionales de un banco de desarrollo y a la banca comercial que opera en el pais. Unas 26 empresas de microfinanzas, por ejemplo, mueven 500 millones de dólares en conjunto. Produzcamos maneja un capital de 140 millones de dólares en total, entre ellos 40 millones pasivos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, están dentro de los tres bancos que manejan recursos significativos el país, precisó Otazo.

Parte del crecimiento de Produzcamos, según el gerente general, responde a que en 2016 lograron reducir los indicadores de mora y de riesgo. “Iniciamos muy por encima del promedio nacional, pero en 2016 terminamos por debajo de ese promedio moratorio. Ha sido un trabajo importante en la cartera para sentar bases sólidas”, resaltó Otazo.

Para este año, Produzcamos pretende ampliar la cartera de crédito a 90 millones de dólares, un incremento menor al registrado en 2016, pero que en términos porcentuales es de casi 50%. “Sigue siendo agresivo”, añadió Otazo.

Buscan capital extranjero

El gerente general de Produzcamos dijo que aunque se rigen por las mismas normas de la banca nacional y la Superintendencia de Bancos, ellos no ofrecen financiamientos para autos, tarjetas de crédito y cuentas corrientes, pese a que podrían hacerlo.

“Esa no es la visión. El principal objetivo nuestro como banco de desarrollo, es encontrar brechas que no están siendo financiadas por el sistema, y fomentar crecimiento de Nicaragua”, aseguró Otazo en el segmento Cuentas Claras, que se transmite en el Programa Esta Noche. “Asumimos mayores riesgos que la banca no asumiría, porque no va con su giro de negocios: Proyectos de capital de riesgo y buscamos atraer inversión extranjera”.

Una de las proyecciones de Produzcamos es “obtener fondeo” de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial (BM). La idea estriba en traer capital extranjero y no competir con el mercado interno del país. De acuerdo a Otazo, al no tener productos pasivos y no captar dinero del público, no compiten con la liquidez del mercado nacional.

“Legalmente podríamos hacerlo, pero por el momento es más acertado, y según nuestra estrategia, traer capital de afuera”, indicó el gerente general de Produzcamos.

La última modificación que sufrió la ley que habilita al Banco Produzcamos faculta la posibilidad de constituirse con capital mixto, que incluye al sector privado. Sin embargo, Otazo dice que por el momento no han explorado esa posibilidad, porque no “le han visto ninguna ventaja”.

Por ahora, Produzcamos trabaja una cartera directa de asistencia y programas conjuntos con el BID, con fondos de fidecomiso. Están, según Otazo, “fortaleciendo” la asistencia técnica, a tal punto que consiguieron con el BID un financiamiento no reembolsable de medio millón de dólares para mejorar esa área. El programa está siendo ejecutado este año.

El banco Produzcamos fue creado en 2007, bajo la ley 640, que estableció que el origen de sus fondos provino Instituto del Instituto de Desarrollo Rural (IDR); Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA); Ministerio Agropecuario y Forestal; Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el cual incluye el Programa Usura Cero; y el Fondo de Crédito Rural. (FCR).

El consejo directivo de Produzcamos es electo por la Asamblea Nacional. En la actualidad está presidido por Helio Montenegro (presidente), Orestes Romero Rojas (vicepresidente), los titulares del ministerio de Fomento, Industria y Comercio, y el Agropecuario, dos miembros del sector privado, el directivo de Cadur, Ricardo Meléndez, y Ricardo Bonilla, ex directivo del fenecido banco privado Interbank. Además participa Denis Schwartz como representante de la Costa Caribe

Invertirán en sector vivienda

En sus programas de crédito directo, Produzcamos se enfoca en la agroindustria, café, diversificación productiva, comercio, riego, turismo, granos básicos, entre otros servicios detalla su página web.

Otazo dijo que el presidente de Produzcamos, Helio Montenegro, evaluó la agenda de desarrollo del gobierno del comandante Daniel Ortega, junto al Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP). De ello surgió la “necesidad que existe de fomentar el sector vivienda”.

“Eso va completamente en la línea de un banco de desarrollo, de luchar contra la pobreza. Bajo ese ámbito decidimos destinar fondos propios a través de cartera intermediaria, y, por otro lado, sobre el Primer Piso, otorgar financiamiento a la construcción de viviendas, ya sean de interés social o clase media baja”, dijo Otazo.

El gerente general resaltó que Produzcamos pretende “crear mayor impacto” en el crecimiento económico de Nicaragua. Pero eso dependerá del tiempo. De acuerdo a Otazo, hay muchas expectativas de que ellos puedan, con su cartera crediticia, solucionar todas las carencias de financiamiento en el sector productivo.

“No es posible dado el tamaño del banco… En cinco años planteamos una meta agresiva de crecimiento con fondeo externo, queriendo atraer capital hacia Nicaragua”, sostuvo.

Produzcamos además aspira, según su visión, a consolidarse como un referente en el mercado productivo, y de apoyar a cualquier proyecto de emprendimiento que genere empleos. “Todo lo que tenga que ver con tecnificación, desarrollo e innovación. Queremos que nos tomen como referente”, dijo Otazo.

Según las leyes, Produzcamos tiene sus registros disponibles como los otros bancos comerciales, a disposición de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.