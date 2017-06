Rechazo mundial a detractores del Acuerdo de París

La decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el calentamiento global, tomada este jueves por el presidente Donald Trump, ha desatado una reacción en tromba desde la Unión Europea (UE), donde diversos sectores coinciden en denunciarlo como un error histórico en la búsqueda de alternativas de futuro.

Nicaragua y Siria fueron los dos únicos otros países que no firmaron el acuerdo, alcanzado por más de 190 naciones en diciembre de 2015.

Gobiernos, organizaciones y personalidades mundiales expresaron al unísono su “decepción” por el anuncio de Trump. La ola de críticas también sobrevino con fuerza en Estados Unidos, donde a excepción de los legisladores del Partido Republicano al que Trump pertenece, la decisión fue rechazada por poner al país anglosajón junto a Nicaragua y Siria, descritas como las únicas dos naciones no firmantes de los compromisos medioambientales.

El expresidente Barack Obama, en esa línea, lamentó que Trump haya ubicado a Estados Unidos en “el pequeño puñado de países que rechazan el futuro” y dijo que confía en que sus estados, empresas y ciudades “darán un paso al frente y harán aún más para liderar el camino”.

Oficialmente, Nicaragua argumenta que los estándares para reducir emisiones contaminantes son insuficientemente estrictos con las economías más grandes del planeta. Entre sus propuestas, el Acuerdo de París incluye reducir hasta un 28% las emisiones de gases en 2025, respecto a los niveles de 2005.

En diciembre de 2015, el secretario de políticas públicas de la Presidencia y jefe de la delegación nicaragüense en la Conferencia de París sobre Cambio Climático (COP21), Paul Oquist, declaró que “en estos compromisos voluntarios se habla de la responsabilidad universal, de que todos somos responsables. Eso es una opinión histórica sesgada porque no todos creamos este problema (del calentamiento global)”.

Sin embargo, ya desde 2015, la actitud del gobierno de Daniel Ortega fue calificada de “aberrante” por expertos en temas ambientales. Además, Nicaragua ha quedado en una postura aislacionista, que ni siquiera comparten sus aliados en Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador.

TEMA A PROFUNDIDAD: Nicaragua en COP21: “actitud aberrante”

De hecho, el mismo presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, afirmó este jueves que “el mundo tiene que reaccionar” por el desconocimiento de Trump sobre el Acuerdo de París, aprovechando para reclamar la acción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que actualmente debate sobre la crisis política y humanitaria en el país suramericano.

Según Maduro, su “gobierno revolucionario”, denuncia y llama “a la comunidad internacional y al pueblo de los Estados Unidos a reaccionar, a responder frente a esta locura de pretender destruir el planeta“.

En su esperada intervención desde la Rosaleda de la Casa Blanca, Trump confirmó que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, pero indicó que “vamos a empezar a negociar y veremos si podemos llegar a un acuerdo que sea justo”.

El recientemente electo presidente de Francia, Enmanuel Macron, salió al paso de las declaraciones de su homólogo anglosajón y advirtió que París “no renegociará un acuerdo menos ambicioso, en ningún caso” e invitó a “todos los científicos, emprendedores y ciudadanos” implicados en la lucha contra el cambio climático a que vayan a trabajar a Francia.

En Alemania, la canciller Ángela Merkel, afirmó este viernes que la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París no puede ni debe frenar al resto de los países y señaló que Alemania, Europa y el mundo unirán sus fuerzas, “más determinados que nunca”, para afrontar juntos el reto del cambio climático.

“Es una decisión muy lamentable, y me expreso de manera muy contenida”, manifestó Merkel en una comparecencia ante los medios en la Cancillería al analizar el paso dado por Trump, quien desde su campaña electoral había descalificado el Acuerdo, en rechazo al consenso mundial sobre el cambio climático.

This very expensive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop. Our planet is freezing, record low temps,and our GW scientists are stuck in ice

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2014